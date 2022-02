San Valentino ai Bagni di Pisa

Bagni di Pisa Palace & Thermal Spa, di Italian Hospitality Collection, offre in occasione della Festa degli Innamorati pacchetti con esclusivi trattamenti di coppia validi per tutto il mese di febbraio. Oltre che dalle esclusive proposte benessere formulate appositamente per il mese più 'dolce' dell’anno, gli innamorati non potranno che rimanere affascinati dalla bellezza di questa antica residenza e dal contesto elegante in cui sorge, cornice ideale per vivere il giorno più romantico dell’anno.

Ecco nel dettaglio le offerte del resort:

Soggiorno di relax con stile

Bagni di Pisa, la residenza dei Granduchi di Toscana, immersa nel verde della campagna pisana, è lo scenario perfetto per un San Valentino all’insegna del relax e dello stile, tra trattamenti unici e ambienti ricchi di storia frequentati ai tempi da principi, re e regine.

Soggiorno

- 2 Notti

- Prima colazione à la carte

- 1 Cena a lume di candela al Ristorante dei Lorena, bevande escluse

Coccole alla spa termale

Piscina termale terapeutica interna ed esterna a 38 ° C con idromassaggi

Percorso Termale Bioaquam a 38° C con idromassaggi

Bagno di Minerva

Thalaquam, vasca salina

Area Thermarium

Trattamenti Spa

- 1 Salidarium di coppia (20’)

- 1 Massaggio rilassante ai profumi della Toscana in cabina twin suite, seguito da cocktail analcolico e frutta da 25’: un viaggio olfattivo ricco dei profumi della campagna toscana con le rinomate fragranze made in Florence del Dr. Vranjes.



Tariffa a partire da € 404,00 per persona, per pacchetto, in camera doppia

Valido dal 1 al 28 febbraio 2022

Febbraio alla Spa

Rituali per la coppia e trattamenti speciali per lui e per lei, da acquistare come voucher regalo (validità 12 mesi), per sorprendere e fare felice chi si ama.

Insieme io&te

Esperienza di coppia

La Grotta termale dei Granduchi con un servizio impeccabile, bagno di vapore termale, vasca termale. A seguire la spa suite per due con massaggio corpo, viso e piedi. Spa drink per due e accesso alle piscine termali.

120′

Romantico - Esperienza di coppia

Un avvolgente letto di cristalli di sale caldo precede il percorso all’interno di un ambiente completamente esclusivo dove la coppia riceve un rilassante massaggio agli aromi mediterranei. A seguire la sala delle candele per un caldo bagno in vasca termale privée. Flue di bollicine e tagliata di frutta per 2 e accesso alle piscine termali.

120′

Bio Oleo esclusivo donna

Per lei

Un rituale di bellezza che sfrutta i benefici dell’olio di oliva dei Monti Pisani. Salidarium seguito da scrub e gommage, insaponatura, shampo capelli e maschera viso. Per finire massaggio Vichy.

120′

Speciale uomo

Per lui

Due operatrici dedicate seguiranno la Grotta termale con il rito di accoglienza. Uno speciale trattamento piedi e mani, un trattamento viso che richiama l’arte di antichi barbieri e il massaggio a 4 mani.

80′

Profumi di Toscana- Aromatic "Vranjes" ritual - novità

Luxury treatments

Inebriante esperienza sensoriale ricca dei profumi della campagna toscana con le rinomate fragranze made in Florence del Dr. Vranjes

80′