Soap brows, come avere sopracciglia perfette senza ricorrere a trattamenti costosi

Particolarmente di tendenza, negli ultimi tempi, sono le soap brows, ovvero le sopracciglia "insaponate". Con questa tecnica, attraverso l'utilizzo del sapone per sopracciglia o prodotti a base di cera e gel, è possibile ottenere delle sopracciglia dalla forma perfetta, piene e folte. Si viene ad avere un effetto simile alla laminazione, con il vantaggio, però, che questa tecnica può essere realizzata facilmente in casa.

Che cosa sono le soap brows

Le soap brows sono ideali per chi desidera avere sopracciglia piene e folte senza però ricorrere a trattamenti complessi o costosi come la laminazione, il microblading o il tatuaggio alle sopracciglia. Grazie a questa tecnica le sopracciglia vengono pettinate e fissate verso l'alto in una forma che regala maggiore riempimento e definizione anche alle arcate sopracciliari meno folte e poco piene.

Come fare le soap brows

Le soap brows possono essere realizzate direttamente in casa: dopo aver pettinato le sopracciglia verso l'alto, utilizza del sapone per sopracciglia. Preleva un po' di prodotto con un pennellino e applicalo sulle sopracciglia con una leggera pressione dal basso verso l'alto. Ricordati poi di struccare viso e sopracciglia prima di andare a dormire, così da rimuovere ogni traccia di prodotto ed evitare che le sopracciglia, a lungo andare, si indeboliscano.