Sostenibilità e bellezza, i migliori dieci tessuti plastic free

La plastica è presente non solo in posate, borse della spesa, guanti o cannucce, ma anche all'interno dei vestiti: secondo uno studio pubblicato dalla BBC, un capo su due è composto infatti da plastica, con il 49% dei prodotti presi in esame che risultano interamente realizzati in poliestere, acrilico, nylon ed elastan. Tutto ciò ha pesanti ripercussioni sull'ambiente, dato il difficile smaltimento di tali materiali.

Anche optare per vestiti e accessori in plastica riciclata, sottolinea il Financial Times, non apporta benefici, anzi: la plastica, se usata per i capi d'abbigliamento, non può essere più riciclata, terminando così il suo ciclo di vita. Senza contare il problema relativo alle microplastiche che verranno rilasciate in ogni caso durante la produzione, il lavaggio e lo smaltimento delle fibre sintetiche.

Falsi amici dell'ambiente, secondo la rivista scientifica Popular Science, sarebbero anche i materiali in PU, più conosciuti come finta pelle, realizzata con polimeri termoplastici o PVC, che, per la loro produzione, richiedono grandi quantità di energia, acqua e prodotti chimici.

I migliori tessuti plastic free

Di seguito i dieci materiali da indossare per avere un armadio completamente plastic free: