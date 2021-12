Il padel è lo sport del momento: lo studio

Aumenta la sedentarietà tra gli italiani. Nell'autunno 2021, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sono stati infatti acquistati il 9% in meno di pacchetti e lezioni di pratica sportiva, mentre, tra i bambini, c'è stato un +299% di prenotazioni rispetto a settembre 20220. A rivelarlo uno studio dell'Osservatorio Sportclubby, la principale piattaforma per il booking di sport e benessere, usata da oltre 700mila sportivi in 800 strutture in tutta Italia. Il calo di iscrizioni in palestra o a singoli corsi, in particolare, si registra nella fascia più matura della popolazione, malgrado gli over 50, secondo i dati di Sportclubby, rappresentino circa un terzo di chi frequenta i centri sportivi.

I servizi digitali

Nel frattempo le palestre stanno investendo sempre più nei servizi di prenotazione, gestione accessi, comunicazioni e pagamenti attraverso il digitale. Rispetto ad un anno fa i centri sportivi digitali su Sportclubby sono infatti aumentati del 25% e circa la metà di questi, oggi, permette ai propri utenti di pagare da app abbonamenti, ingressi, lezioni e servizi vari, come gettoni doccia o consulenze di trainer e nutrizionisti. Una funzionalità sempre più apprezzata dagli utenti: sono il 24% in più rispetto all'anno scorso quelli che pagano da app le proprie attività sportive.

Padel, lo sport del momento

Lo sport del momento è il padel, che ha un tasso di nuovi iscritti registrati con la ripartenza del +274%. Un fenomeno favorito dal cresente ricorso ad app e piattaforme di booking sportivo, che hanno facilitato gestione, sicurezza e prenotazioni: i club "digitali" per gli amanti di questo sport sono quasi triplicati in un anno (+190%), nel network di Sportclubby.

Stando ad un recente studio dell'Osservatorio, un iscritto su tre, prima di novembre 2020, praticava altre discipline, come fitness, crossfit, pesistica (11%) e altri sport outdoor (9%). La community che si è creata intorno al padel è molto appassionata e il digitale ha contribuito a fidelizzarla ancora di più, semplificando l'organizzazione delle partite e la ricerca di compagni di squadra: il 37% gioca 3-4 volte a settimana e più di 1 su 10 gioca quotidianamente, in alcuni casi weekend incluso.

Gli sport nella nuova normalità: chi sale e chi scende

Sempre più italiani, nel 2021, hanno optato per l'attività fisica all'aperto. Il tennis, ad esempio, ha registrato una crescita del 94%, mentre, rispetto allo scorso anno, sono più che raddoppiate le prenotazioni di campi di calcetto (+122%). In crescita anche l'Acquagym (+20%), le attività legate al Wellness (+32%), nuoto (+74%) e calcio (+68%). Gli appassionati di yoga passano dalla pratica classica (-23%) all'allenamento "sospeso" dell'antigravity (+82%). I successi olimpici hanno invece riacceso la passione per la ginnastica (+20%).

A soffrire di più, invece, sono le palestre. Dopo anni di popolarità, si inverte la tendenza per crossfit (-22%), fitness (-20%), spinning (-18%) e pesi (-25%). In crisi anche le scuole di danza (-21%).

Le regioni più sportive

La regione con la popolazione maggiormente attiva, secondo i dati, è la Toscana, dove si registrano i valori più alti di prenotazioni sportive per utente. Seguono Campania e Liguria, che precedono Lazio ed Emilia Romagna.

"Le difficoltà che sportivi e club hanno dovuto affrontare in questi due anni rischiano di pesare soprattutto tra le fasce più fragili della popolazione. In questo, app e strumenti digitali possono aiutarci ad invertire la rotta, facilitando l'accesso allo sport nella nuova normalità." spiega Stefano De Amici, CPO e Cofondatore di Sportclubby. "Da una parte, occorre ripensare l'intero sistema sport italiano, con un occhio ad una popolazione che invecchia, ma che si è abituata a gestire ogni aspetto della propria vita da smartphone. Dall'altra, dobbiamo diffondere una cultura del movimento fin dalle più giovani generazioni, facilitando i genitori nell'avviamento sportivo dei propri figli. Sportclubby lavora fianco a fianco con centinaia di gestori di club proprio per rispondere a queste sfide, in un contesto in continua evoluzione."