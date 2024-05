Angioedema day: porte aperte al Santa Chiara

Anche quest'anno in Aoup si svolge l'Angioedema Day, in occasione della Giornata mondiale dell’angioedema. Sabato 18 maggio i pazienti o i loro familiari potranno accedere agli ambulatori dell'Unità operativa di Immunoallergologia (diretta da Paola Migliorini) all'Edificio 12 (I piano - Ospedale Santa Chiara) dalle 9 alle 13 per avere informazioni su questa malattia rara per cui esiste un ambulatorio dedicato, gestito da Isabella Del Corso.