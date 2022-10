L'Asl partecipa con il suo personale all'Internet Festival

L’Azienda USL Toscana nord ovest è presente con il proprio personale all’iniziativa 'Internet Festival 2022 – Forme di futuro', inaugurata oggi, giovedì 6 ottobre, e che si svolgerà fino a domenica 9 ottobre nel centro di Pisa.

Il punto informativo Asl, integrato con quelli di Regione Toscana e dei Comuni, è presente per tutta la durata della manifestazione alle Logge dei Banchi, in corrispondenza della sede del Comune di Pisa.

Il personale dell’Azienda sanitaria è a disposizione dei cittadini nei quattro giorni dalle ore 9 alle 18, come avvenuto anche negli anni precedenti, per fornire informazioni sui servizi (in particolare quelli digitali) dell’Asl e della Regione e anche per attivare le tessere sanitarie.