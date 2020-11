Bagni di Pisa: aperto il servizio di cure termali in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale

A Bagni di Pisa il servizio dedicato alle cure termali in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale è aperto. Le terme sono un presidio medico sanitario e i trattamenti termali rientrano nei LEA (Livelli essenziali di assistenza), per questo sono regolarmente aperte ed erogano i trattamenti terapeutici quali fangoterapia e aerosol termale.

Trattandosi di cure mediche, l’attuale legislazione consente di spostarsi anche al di fuori del Comune di residenza per effettuare il proprio ciclo di trattamenti.

L’acqua termale ha un potente effetto antiinfiammatorio e di immuno modulazione, e aumenta la produzione di anticorpi (IgA). L’acqua di Bagni di Pisa in particolare è ricca di bicarbonato, solfato, calcio e magnesio: è efficace nella cura e prevenzione di patologie respiratorie, e nel trattamento dei dolori localizzati (artriti e artrosi), delle contratture muscolari e degli esiti post-traumatici in fase di recupero.

Il fango termale maturo, utilizzato nella fangoterapia, si ottiene dalla naturale miscelazione delle argille con le preziose acque delle sorgenti termali nell’arco temporale di almeno sei mesi: applicato localmente alla temperatura di 47°C, produce una intensa sensazione termica che accompagna un piacevole relax muscolare.

Tutti i cittadini possono usufruire dei trattamenti termali in convenzione con Il S.S.N e il ciclo di cure prevede 12 trattamenti.

Per usufruirne è sufficiente presentare richiesta del medico di base con l’indicazione esatta della patologia e del relativo ciclo di cure correlato.

Il ticket di compartecipazione alla spesa, ove dovuto, verrà pagato direttamente presso il centro termale. Tutto si svolge nel pieno rispetto delle normative vigenti e con la continua applicazione di rigidi protocolli sanitari.



Per maggior informazioni è possibile consultare il sito web ai seguenti link o contattare la reception di Bagni di Pisa al numero 050/8850432 o al 050/88501 oppure via email spabooking@bagnidipisa.com

Ecco i link utili diretti al sito web:

https://www.bagnidipisa.com/ it/terme-e-spa/day-spa/siamo- aperti-per-prenderci-cura- della-vostra-salute/91-56929. html



https://www.bagnidipisa.com/ it/terme-e-spa/terme-e-salute/ trattamenti-termali/42-0.html