Gruppi di cammino: al via a Pisa l’attività organizzata per i lavoratori dell'Azienda Asl TNO, ma aperta a tutta la cittadinanza

Prende il via un nuovo gruppo di cammino aziendale, ma aperto alla partecipazione di tutti gli interessati, organizzato dal Dipartimento di Prevenzione di Pisa con partenza dalla Galleria Gerace. L’iniziativa che si unisce a quelle già avviate nei mesi scorsi a Massa, Pontedera e Livorno, rientra nel progetto Workplace Health Promotion (WHP) ovvero 'Luoghi di lavoro che promuovono Salute' rivolto ai dipendenti della USL Toscana nord ovest e realizzato dalla Medicina Preventiva Aziendale in collaborazione con la Medicina dello Sport. Il progetto prevede, assieme ad azioni come la promozione di una corretta alimentazione, il contrasto al fumo o al consumo dannoso di alcol, anche il sostegno ad iniziative per la promozione dell'attività fisica e in generale di stili di vita finalizzati alla riduzione dei fattori di rischio per lo sviluppo di malattie croniche.



“Camminare in compagnia - spiega Carmine Di Muro, direttore della Medicina dello Sport aziendale - è una delle attività più semplici, economiche, divertenti e alla portata di tutti. Per questo salutiamo con soddisfazione la nascita di questo nuovo gruppo resa possibile grazie all’impegno della responsabile della Medicina dello Sport di Pisa, Lara Braccini, e della disponibilità della direttrice del dipartimento di prevenzione, Roberta Consigli. Studi scientifici hanno dimostrato come questa attività possa aiutare a rimanere o tornare in salute dal punto di vista non solo fisico, ma anche psicologico in considerazione dei vantaggi portati dalla socializzazione che una camminata di gruppo porta con sé. Una attività fisica regolare, soprattutto se praticata insieme ad altri contribuisce a ridurre stress, ansia e tendenza alla depressione. L’attività proposta, gratuita e socializzante è finalizzata alla prevenzione delle malattie e delle complicanze. Per aderire non serve certificazione medica ed è sufficiente presentarsi al punto di partenza agli orari che saranno indicati. A guidare ciascun gruppo è un cosiddetto “walking leader” ovvero un dipendente della USL che è stato specificatamente formato per coordinare questo tipo di attività proponendo l’attività più adatta alle necessità dei partecipanti. Per aderire è sufficiente telefonare ad uno dei walking leader attivi sul proprio territorio e avere indicazioni su orari e luoghi di partenza. La sedentarietà è uno dei mali più subdoli e diffusi dei nostri tempi e la promozione di un’attività fisica adeguata alla propria condizione fisica può dare un grande contributo a limitarne gli effetti negativi di una vita poco attiva. Per questo confidiamo di poter incrementare ancora su tutto il territorio aziendale le proposte che stimolino le persone di ogni età ad uscire di casa, muoversi e socializzare”.



“La nuova proposta - continua Di Muro - si inserisce all’interno della 'Rete aziendale del movimento' dedicata alla prescrizione e diffusione dell'esercizio fisico. Spesso le persone scelgono attività in questo campo senza mai parlarne con uno specialista. In questo modo vogliamo mettere a disposizione della cittadinanza competenze e servizi. Ricordiamo, infatti, che gli ambulatori della Medicina dello Sport sono a disposizione tutti martedì, con accesso libero in orario 11-12, per dare indicazioni sulle attività motorie più adatte in relazione alla patologie ed alle condizioni fisiche personali. L’offerta si rivolge principalmente ai soggetti affetti da patologie croniche quali diabete, ipertensione, obesità ma anche alcuni tipi di neoplasie per la prevenzione delle complicanze, ma è aperta a tutti come funzione di prevenzione. I cittadini possono presentarsi liberamente nei nostri ambulatori su consiglio del proprio medico di famiglia, dello specialista o di loro libera iniziativa e qui troveranno il nostro personale che sarà a disposizione per rilevare i singoli fabbisogni e indirizzare a tutti quei percorsi dedicati all'esercizio fisico organizzati dalla nostra Azienda. In particolare potranno ricevere informazioni sui gruppi di cammino presenti in tutti gli ambiti territoriali e sui corsi di Attività Fisica Adattata (Afa) attivati in oltre 100 strutture tra piscine e palestre”.



Questi i contatti dei walking leader per avere informazioni sui gruppi di cammino di Pisa (Carla 347.4366149), Massa (Monica 339.5798522 e Lucia 339.3045024), Pontedera (Paola 339.5072131), Livorno (Anna Maria 329.4250984 e Paola 338.4908377).



Per informazioni generali sulle attività dei gruppi di cammino è possibile contattare la segreteria della Medicina dello Sport di Livorno scrivendo a medsport.livorno@uslnordovest. toscana.it oppure telefonando al numero 0586-223912.