Cardiologie aperte: giornata di screening gratuiti al Cnr di Pisa

Porte aperte all’Ospedale San Cataldo-CNR (via Moruzzi 1), domenica 20 febbraio, dalle ore 9 alle ore 12,30 per l’evento 'Cardiologie Aperte': screening cardiologici e metabolici gratuiti per la popolazione. Anche quest’anno la Fondazione Monasterio, con gli Ospedali di Pisa e di Massa, aderisce alla campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare della Fondazione per il Tuo cuore - HCF Onlus, Ente di ricerca della Cardiologia Ospedaliera ANMCO.

Per l’intera mattina di domenica, agli ambulatori del piano terra dell’Ospedale San Cataldo-CNR, personale medico ed infermieristico sarà a disposizione della cittadinanza per effettuare visite cardiovascolari, complete di elettrocardiogramma e screening. Visite ma non solo: una vera e propria attività di counseling, per rispondere ad ogni domanda e dipanare ogni dubbio in merito alle patologie legate al cuore, al metabolismo e al diabete, oltre ad una educazione di buone pratiche legate alla prevenzione.

"Felici ed orgogliosi di partecipare attivamente, anche quest’anno, alla campagna 'Cardiologie Aperte' - commenta la dottoressa Roberta Poletti, Coordinatore Medico delle Attività Ambulatoriali dell'Ospedale Pisano della Monasterio - l’Unità Operativa di Cardiologia e Medicina Cardiovascolare, diretta dal professor Michele Emdin, ha accolto in maniera entusiastica l’invito a partecipare a questa manifestazione, prevedendo screening cardiologici e metabolici gratuiti, con la possibilità per gli utenti di porre domande su problemi legati alle malattie del cuore ai cardiologi, lipidologi, diabetologi e agli infermieri della Monasterio".