A Pisa congresso sugli aspetti nefrologici della sclerosi tuberosa

Il 25 maggio a Pisa, al Polo Benedettine (Piazza San Paolo a Ripa d'Arno, 16), si terrà il congresso dal titolo 'Aspetti nefrologici nella sclerosi tuberosa: la sfida della comorbidità' (inizio alle 8). L'evento, organizzato dai pediatri Alessandro Orsini e Alice Bonuccelli, referenti dell'Ambulatorio di Neurologia pediatrica dell'Unità operativa di Pediatria diretta da Diego Peroni, in collaborazione con l’Ast-Associazione nazionale sclerosi tuberosa, verterà sugli sugli aspetti nefrologici e neurologici di questa patologia, che è una malattia genetica rara che affligge 1 su 4000/5000 nati con un coinvolgimento multiorgano, anche se prevalentemente del sistema nervoso centrale.

Sarà presente John Bissler, direttore della Nefrologia pediatrica e del Centro di eccellenza sulla sclerosi tuberosa al Le Bonheur Children's Hospital di Memphis (Tennessee, Usa), che terrà una lettura magistrale sugli aspetti nefrologici della sclerosi tuberosa. L'Aoup è una delle tre sedi, insieme all’Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma e al Centro sclerosi tuberosa dell’Ospedale San Paolo di Milano che l'Ast, associazione di pazienti e caregiver ramificata su tutto il territorio nazionale con una forte rappresentanza anche in Toscana, che raccoglie centinaia di persone - ha scelto per ospitare questo evento.