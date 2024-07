Consultorio di Pisa: parte 'ConosciAMOci', quattro incontri dedicati ai giovani dai 15 ai 19 anni

Parte domani, 5 luglio, 'ConosciAMOci', il primo dei 4 incontri dedicati ai giovani dai 15 ai 19 anni, organizzato dal consultorio pisano dove i ragazzi guidati da una psicologa potranno affrontare importanti temi come l’amicizia, le relazioni, la sessualità e qualunque argomento di interesse degli adolescenti. L’idea degli incontri è nata dalla considerazione che l'adolescenza è una condizione di passaggio, di ristrutturazione della propria identità e dei rapporti interpersonali che determina anche un cambiamento negli di atteggiamenti, nei vissuti e nei pensieri. Il percorso di si propone quindi come spazio di aggregazione che possa consentire l’acquisizione da parte dei partecipanti di strumenti e abilità in grado di renderli parte attiva all’interno dei propri contesti di vita, individuando e contenendo le eventuali situazioni di disagio. Inoltre, 'ConosciAMOci' è anche l’occasione per presentare i servizi consultoriali come un possibile contesto di supporto cui rivolgersi in caso di necessità.