Progetto Melanoma: a Pisa visite gratuite per il controllo dei nei

Fondazione ANT riprende il programma di prevenzione oncologica gratuita anche per i cittadini e le cittadine di Pisa e provincia.

Giovedì 17 marzo si terrà una giornata di Progetto melanoma, con visite specializzate con l’ausilio della dermatoscopia per il controllo dei nei e la diagnosi tempestiva di lesioni sospette e/o neoplastiche.



Le visite si terranno presso lo Studio medico San Giusto in Via Pasquale Pardi 7 a Pisa. Per accedere alle visite è obbligatoria latelefonica, chiamando il n. 3490693571 soltanto dal 9 a 15 marzo e solo la mattina dalle 9,30 alle 13, escluso weekend e fino ad esaurimento posti. Le visite sono riservate ai cittadini di Pisa e provinciaL’iniziativa è stata resa possibile dal contributo della Fondazione Pisa e dalla collaborazione di Farmacie Comunali Pisa, che anche quest’anno ha deciso di ospitare gratuitamente il Progetto di ANT.