Un convegno sulla chirurgia della mano e del polso alla San Rossore Academy

Il polso e la mano sono la parte più complessa e articolata dell’uomo: un miracolo di meccanica naturale le cui infinite funzioni rappresentano gli strumenti per eccellenza della continua evoluzione umana. Juan Luis Arsuaga, paleoantropologo e paleontologo all'Università Complutense di Madrid, in una delle sue più note ricerche sul Sapiens si chiedeva in quale momento della sua evoluzione l’uomo aveva capito che la mano rispondeva agli impulsi cerebrali. In questa semplice domanda del noto divulgatore scientifico si racchiude la stupefacente complessità della mano e del polso, i cui meccanismi, sulla base degli studi di Leonardo Da Vinci, furono utilizzati alla fine degli anni ’90 dall’ingegnere della Nasa Mark Rosheim per costruire il primo polso meccanico della storia e consegnare, così, il primo modello anatomico alla moderna robotica.

Come si può evincere da un così breve racconto che parte dalla preistoria per arrivare al futuro, qualsiasi trauma o patologia che interessi questa parte del corpo ha un impatto considerevole nell’autonomia e nella vita della persona. Per questa ragione la San Rossore Academy promuove sabato 6 aprile l’importante convegno dal tema: Innovazione e aggiornamenti nella chirurgia della mano e del polso, che si terrà al mattino alla San Rossore Academy.

Il convegno nasce, anche, come ponte medico-scientifico tra la Casa di Cura San Rossore di Pisa, che si è dotata, unica in Italia, di un comparto di chirurgia eco-guidata e microinvasiva, una tecnica operatoria sofistica e rivoluzionaria utilizzata per trattare diverse patologie degli arti superiori, diretta dal Dr. Andrea Poggetti e alcuni tra i migliori specialisti italiani della mano, del polso e del gomito.

Presiede il convegno il Dr. Poggetti, chirurgo della mano e del polso, specialista in chirurgia micro-ricostruttiva presso la Casa di Cura San Rossore e dirigente medico presso l’Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze. Partecipano illustri medici e ricercatori italiani che porteranno a Pisa le loro ricerche più avanzate. A partire dalla dott.ssa Sandra Pfanner, chirurga della mano, che aprirà il convegno con la lettura magistrale dal titolo 'Il network emergenza-urgenza della chirurgia e microchirurgia della mano'.

A seguire una serie di interventi che presenteranno tutte le novità nel trattamento delle fratture e delle lesioni articolari, dagli sviluppi nella fissazione delle fratture dei metacarpi e delle falangi del dr. Pietro Battistini, ortopedico e traumatologo, ai progressi nel trattamento delle fratture del radio distale, del dr. Fabrizio Polese, ortopedico e traumatologo. Sulle lesioni complesse del gomito parla il dr. Prospero Bigazzi, la cui ricerca è incentrata sulle Patologie degli Organi di Movimento, al ruolo dell’artroscopia è dedicato l’intervento della dr.ssa Irene Felici, chirurga della mano, mentre la dott.ssa Ilaria Saroglia, terapista della mano e presidente dell’Associazione Italiana Riabilitazione della Mano parlerà delle novità sulle tecniche nella riabilitazione dopo le lesioni ossee.

La seconda lettura magistrale del Convegno è affidata al dr. Giulio Lauri, chirurgo della mano, che parlerà dell'evoluzione degli impianti di osteosintesi del radio e dell’ulna.

Le novità nel trattamento delle lesioni dei tessuti molli rappresentano la seconda parte del convegno che vede la dott.ssa Anna Rosa Rizzo, chirurga della mano, portare il suo contributo su un impianto che può migliorare il trattamento dell'artrosi del pollice, mentre il dr. Marco Biondi parlerà del 'miracolo' dei trasferimenti nervosi in chirurgia della mano e della nuova vita alle mani che presentano queste patologie.

Un intervento a due voci è quello delle dott.sse Chiara Marinelli e Giulia Ghelarducci, terapiste della mano, e focalizzato sulle evidenze e tecniche nella riabilitazione della mano dopo lesioni nervose.

L’eco-chirurgia, o chirurgia eco-guidata, ultima evoluzione per il trattamento delle patologie della mano, del polso e del braccio sarà l’argomento trattato dal dr. Andrea Poggetti.

Chiude il convegno la dott.ssa Olimpia Mani, chirurgo della mano, con la terza lettura magistrale prevista, il cui tema è di estrema attualità: 'L'intelligenza artificiale nella formazione del chirurgo'.