'Il cuore della donna': incontro con il professor Marco Rossi

Giunge alla sua quarta edizione il ciclo di incontri rivolti alla cittadinanza pisana, dal titolo 'Il cuore spiegato alle persone', che il professor Marco Rossi, noto cardiologo pisano già docente dell’Università di Pisa, da anni impegnato nella divulgazione in ambito medico, organizza su argomenti cardiologici di attualità. Questa volta tema dell’incontro, che si terrà sabato 15 aprile presso la Gipsoteca dell’Università di Pisa (piazza San Paolo all’Orto 20) dalle ore 10 alle ore 12, sarà il cuore della donna.



Obiettivo dell’iniziativa, in cui oltre al professor Rossi, prenderanno parte il professor Ferdinando Franzoni e la dottoressa Giorgia Scarfò, sarà quello di richiamare l’attenzione sull’importanza, anche per la donna, di adottare corretti stili di vita sanitari al fine di preservare la salute cardiaca. Si parlerà anche di 'cardiologia di genere', nuovo filone della cardiologia nato recentemente dalla osservazione che malattie importanti come l’infarto e lo scompenso cardiaco possono manifestarsi nella donna con sintomi più sfumati rispetto all’uomo, determinando non raramente un ritardo nella loro diagnosi, ed allo stesso tempo possono rispondere in maniera diversa alle terapie. Non mancheranno anche richiami sull’importanza di correggere adeguatamente, quando presenti, l’ipertensione arteriosa e l’ipercolesterolemia, cui la donna tende maggiormente dopo la menopausa, quando viene a mancare l’effetto protettivo svolto dagli estrogeni sull’apparato cardiovascolare.



L’insieme di queste conoscenze, ed altre che saranno ricordate nel corso dell’incontro, ha portato ad un approccio in una certa misura differenziato da parte del cardiologo nell’affrontare le malattie cardiache nella donna rispetto all’uomo, sia da un punto di vista preventivo che terapeutico, con ricadute favorevoli sulla salute cardiaca femminile.



L’incontro, ad ingresso gratuito, senza necessità di prenotazione, prevede anche un dibattito con risposte da parte dei relatori alle domande che potranno giungere dal pubblico. Vista l’importanza anche sociale del tema dell’iniziativa, ad ingresso gratuito, è stato chiesto il patrocinio del Comune di Pisa.