Giornata per la prevenzione del tumore al seno a Pontedera: esami ecografici gratuiti

'Prevenire è vivere, percorso di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno'. E' il titolo dell'iniziativa in programma domenica 27 marzo al distretto sanitario di via Colombo a Pontedera. L'orario è dalle 8,45 alle 12,45 e la giornata è realizzata dal Comune di Pontedera su proposta della Commissione consiliare sociale e sanità.

Nell'arco della mattinata sarà possibile effettuare un primo esame ecografico, completamente gratuito. Per informazioni e prenotazioni il numero di telefono da contattare è il 3932428179.

"Si tratta di un'iniziativa importante - spiega Rossella Prosperi, presidente della Commissione consiliare sociale e sanità del Comune di Pontedera - che lancia un messaggio fondamentale, quello legato all'importanza di fare il giusto screening a qualsiasi età. Troppo spesso - aggiunge Prosperi - vediamo infatti che il tema della prevenzione, per un tumore come quello al seno, che, in Italia, ha numeri con una incidenza rilevante, viene preso in esame dalle donne dopo i 50 anni. L'obiettivo è invece quello di sensibilizzare, anche la stessa Regione Toscana, ad ampliare lo screening appena si toccano i 40 anni di età".