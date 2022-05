Settimana mondiale della tiroide: ecografie gratuite per i bambini

Ecografie tiroidee gratuite ai bambini il 31 maggio nell’Unità operativa di Pediatria al Santa Chiara. E’ una delle iniziative con cui l’Aoup aderisce alla Settimana mondiale della tiroide, il cui tema quest’anno è: 'Tiroide e salute: io mi informo bene'.

Da alcune analisi effettuate in rete, è emerso infatti che 'la salute della tiroide' e 'tiroide e sovrappeso' sono proprio alcuni dei quesiti più cercati sui motori di ricerca e, dunque, nel corso della giornata si cercherà anche di fornire risposte corrette alle tante domande sulla patologia tiroidea nei bambini anche per arginare il fenomeno, sempre più in aumento, delle autodiagnosi o autoterapie, provocato dalla diffusione in rete di informazioni mediche di ogni tipo.

Gli specialisti della struttura di Pediatria (diretta dal professore Diego Peroni) saranno a disposizione, dalle 9 alle 17, per eseguire l’esame previa prenotazioni all’indirizzo: ped.endo.pisa@gmail.com specificando nell’oggetto 'Settimana mondiale della tiroide' e indicando brevemente per quale sintomatologia o storia clinica si richiede l’esame.

"A causa delle restrizioni legate alla pandemia - sottolineano dall'Aoup - i posti disponibili saranno limitati e non sarà possibile esaurire tutte le richieste ma si tratta di un ulteriore segnale di ripresa dopo due anni, durante i quali anche le iniziative di screening e di informazione sono state giocoforza ridotte".