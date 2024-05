Ambulatori mobili a Pisa e in Valdera: si celebra la Giornata mondiale del medico di famiglia

Visite di controllo, ma anche controllo del diabete ed esami specialistici più approfonditi, grazie ai macchinari utili per l'elettrocardiogramma, l'ecografia al torace, doppler e spirometria. E' la proposta della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg) della provincia di Pisa in occasione della Giornata mondiale del medico di famiglia. Le iniziative si svolgeranno domenica 19 maggio a Pisa e a Ponsacco, in rappresentanza della Valdera, con il supporto delle rispettive amministrazioni comunali.

Dalle 9 alle 19 di domenica prossima i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente alle visite e agli esami elencati recandosi negli ambulatori mobili che verranno allestiti in Logge di Banchi e in piazza Valli a Ponsacco. "Si tratta di un'iniziativa molto importante perché porta con sé un messaggio dalla doppia valenza - spiega Luca Puccetti, segretario della Fimmg provinciale e direttore del Corso di specializzazione in medicina generale - quello della corretta informazione medico-paziente e dell'importanza centrale della prevenzione".

"Un recente sondaggio condotto da Ipsos evidenzia che per il 70% degli italiani - prosegue Puccetti - il medico di famiglia è la figura sanitaria più affidabile e rappresentativa. Dobbiamo partire da questo dato per lavorare e puntare al miglioramento dei nostri servizi e del nostro lavoro quotidiano. Mi preme sottolineare anche un altro dato, stavolta evidenziato dall'Ocse: l'Italia e la Toscana in particolare hanno il terzo miglior dato riguardo alla mortalità evitabile attraverso la prevenzione. Proprio questo deve essere il tema centrale della nostra professione: svolgendo una corretta attività preventiva, si riduce in primis il rischio di patologie nei pazienti e si abbatte anche il numero di accessi al Pronto soccorso".

Nel corso della giornata di domenica 19 maggio i professionisti saranno a disposizione anche per il controllo della glicemia e dello stato vaccinale, così come per un consulto sui corretti stili di vita. "Cercheremo di trasmettere con entusiasmo e serietà l'importanza del ruolo svolto dalla prevenzione - aggiungono i dottori Serena Batini e Fabio Deri - perché sappiamo quanto sia cruciale il ruolo del medico di base nella tenuta del tessuto sociale".

La giornata porterà con sé un altro tema, che "deve essere affrontato a livello istituzionale e politico" spiega il dottor Puccetti. "E' quello della riduzione del numero di medici di famiglia sul territorio e la perdita della 'vocazione' da parte degli specializzandi - aggiungono Deri e Batini - purtroppo il numero chiuso per l'accesso alla laurea in Medicina fa sì che già in partenza molti studenti vengano scoraggiati dall'imboccare questa strada. E una volta di fronte al percorso di specializzazione, la maggior parte opta per un altro tipo di carriera per due ordini di motivi: la percezione che il medico di famiglia sia un professionista 'di serie B' e perché la retribuzione in altri ambiti è molto migliore".

"C'è poi il grande deficit dello staff a disposizione del medico di base. Perché c'è una enorme carenza di segretari e personale infermieristico, molto importanti per lo svolgimento dell'attività ambulatoriale. Basti pensare che in tutta la nostra provincia, a fronte di circa 200 medici di famiglia, meno della metà dispone di segretario e infermiere - proseguono i tre medici - un dettaglio che va a incrementare il carico di lavoro del medico di base, già oppresso da obblighi burocratici molto pesanti e dalla novità della telemedicina, alla quale sempre più pazienti fanno ricordo. Sappiamo quando inizia la nostra giornata lavorativa ma non quando termina".

"A fronte di tutte le criticità evidenziate dai professionisti che sono qui con me a presentare la giornata, ringrazio ancor più sentitamente questa categoria per l'impegno profuso quotidianamente - conclude il sindaco Michele Conti - la giornata di domenica servirà a far comprendere ancora meglio quanto sia importante il loro lavoro e, di conseguenza, quanto è pressante l'esigenza di un percorso sinergico tra tutte le istituzioni per permettere ai medici di base di svolgere al meglio la loro attività. Servono strumenti migliori, strutture migliori e più fondi".