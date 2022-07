Gravidanza, l'importanza di una bocca sana per la salute di mamma e bambino

Avere una bocca sana è fondamentale per il benessere del nostro organismo. Numerosi studi, infatti, hanno dimostrato che esiste uno stretto legame tra una cattiva salute orale ed alcune patologie quali diabete, malattie cardiache e ictus. In qualità di azienda leader nelle tecnologie sanitarie a livello mondiale, Philips Sonicare è impegnata nella salute del sistema orale, nella formazione e nell'innovazione.

"Seguire una buona routine di salute orale a casa tra una visita odontoiatrica e l'altra è molto importante per tenere sotto controllo la propria salute generale - afferma il dott. Luigi Paglia, direttore del dipartimento di Odontoiatria materno infantile dell’Istituto Stomatologico Italiano di Milano e autore del testo "Salute orale di Mamme e Bambino nei primi 1000 giorni di vita" -. Questo è particolarmente importante in alcuni periodi della vita in cui la bocca può essere più soggetta a malattie orali, come ad esempio durante la gravidanza".

Come la gravidanza influisce sulla salute orale

Durante la gravidanza il corpo delle donne subisce grandi cambiamenti causati da un aumento degli ormoni. Tale aumento può provocare, tra gli altri effetti, ad una maggior sensibilità dei denti e a gengive gonfie e infiammate, che possono sfociare nella cosiddetta gengivite da gravidanza. Se non trattate, le gengiviti possono compromettere sia la salute della mamma sia quella del bambino.

L'importanza della buona routine di igiene orale

Nel periodo della gravidanza le donne possono subire cambiamenti anche nella pellicola che ricopre i denti e che contiene batteri, oltre ad una maggiore concentrazione di batteri orali che causano malattie. Tali condizioni possono essere prevenute attraverso una corretta routine di igiene orale quotidiana, contribuendo a migliorare la salute generale sia della mamma sia del bambino.

Bocca sana durante la gravidanza, i consigli