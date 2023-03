Tanta partecipazione per la 'Giornata della Tiroide' di Pontedera

Oltre 450 persone, molte arrivate da fuori provincia e alcune anche da extra regione, per la quinta Giornata della Tiroide che si è svolta ieri a Pontedera. Promossa da azienda Usl Toscana nord ovest, Società della Salute Valdera Valdicecina e Comune di Pontedera, è stata una giornata di prevenzione per la patologia nodulare della tiroide che è andata avanti per tutta la domenica all'interno del padiglione 1 dell'ospedale Lotti.

Le persone hanno avuto accesso libero e in maniera del tutto gratuita per uno screening eseguito da professionisti che hanno effettuato visite endocrinologiche e chirurgiche ed ecografie del collo, con l'obiettivo della prevenzione. "Numeri importanti per una iniziativa arrivata alla quinta edizione e che anche quest'anno ha riscosso molta attenzione e tanta partecipazione", ha detto il sindaco di Pontedera Matteo Franconi.

"Ringrazio il personale sanitario impegnato ieri, i medici, gli infermieri e tutte le persone che quotidianamente svolgono la loro attività, con grande impegno, all'interno del nostro presidio ospedaliero", ha concluso Franconi.