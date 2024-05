Giornata mondiale del medico di famiglia: tanti cittadini per visite e controlli gratuiti

Grande successo delle manifestazioni organizzate dai medici della FIMMG a Pisa e Ponsacco per la Giornata mondiale del medico di famiglia. Negli ambulatori mobili, in piazza Valli a Ponsacco e in Corso Italia a Pisa, sono state effettuate centinaia di visite, misurazioni di pressione, glicemie, ecografie, spirometrie, ecg.

I cittadini hanno ricevuto informazioni e consigli sugli stili di vita e sull'importanza della prevenzione. Queste iniziative sono rivolte a sensibilizzare istituzioni e cittadini sull'importanza della figura del medico di medicina generale per la tutela della salute.

"Gli ultimi sondaggi - spiega Luca Puccetti, segretario provinciale di FIMMG Pisa - confermano la fiducia dei cittadini nel medico di famiglia, un professionista indipendente, libero da condizionamenti, che conosce profondamente i propri pazienti e che li segue nel tempo a 360 gradi nell’arco della vita. Una figura sempre più rara per cattiva programmazione, carico burocratico asfissiante e compiti assistenziali gravosi per invecchiamento e cronicizzazione delle malattie. Se l'Italia ha ancora risultati di salute eccellenti, certificati dai più importanti istituti di ricerca internazionali nonostante una riduzione dei posti letto e l'esiguità degli investimenti pubblici, è in gran parte proprio grazie al lavoro dei medici di famiglia. E' fondamentale pertanto ridare slancio a questa figura, supportandola con adeguati investimenti di personale ed organizzativi e liberandola da inutili orpelli burocratici per rendere attrattiva questa professione ai giovani medici che sempre più spesso scelgono la carriera specialistica per la prospettiva di migliori guadagni e realizzazioni professionali. Ogni paese con determinanti eccellenti di salute ha una medicina generale forte, senza la quale aumentano le diseguaglianze nell'accesso alle cure e i ritardi diagnostici, specialmente a svantaggio dei più deboli e fragili”.