Giornata mondiale della salute mentale: gazebo informativo in Corso Italia

Sabato 10 ottobre, in occasione della giornata mondiale della salute mentale, l’associazione 'Di mente in mente' organizza un gazebo informativo in Corso Italia dalle ore 10 alle 19. Sarà distribuito materiale sul tema, gadget, ma soprattutto saranno date risposte alle domande che la cittadinanza avrà bisogno di porre sui disturbi mentali e sulla loro cura.

La giornata fu istituita nel 1992 dall’Oms e da quasi trent’anni rappresenta un appuntamento importante di sensibilizzazione sulle patologie psicologiche e psichiatriche. "La nostra associazione - dice la presidente Alessandra Gargiulo - da oltre un anno opera a livello provinciale per tutelare i diritti dei pazienti e dare gli strumenti utili, a quest’ultimi e ai loro familiari, per resistere con maggior forza alle conseguenze dei disturbi che li hanno colpiti. Siamo nati a Cascina, dove abbiamo ancora sede, per poi estendere le attività nei comuni limitrofi attraverso corsi di mutuo aiuto, laboratori ed eventi". Per informazioni è possibile scrivere a o tel. 3427838493.