Giornata mondiale della salute mentale: l'associazione L'Alba in marcia

Il 10 ottobre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale della salute mentale (World Health Mental Day), con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale e mobilitare gli sforzi a sostegno della salute mentale. La giornata, celebrata per la prima volta il 10 ottobre 1992, è promossa dalla World Federation of Mental Health e supportata dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS).

"La salute mentale è un diritto universale. Le persone che soffrono di disturbi mentali sono in continuo aumento, mentre i servizi diventano sempre più carenti. Molte persone con disagio mentale non ricevono i trattamenti che meritano e subiscono stigma e discriminazione - sottolineano dall'associazione L'Alba - queste persone e i loro cari sono di frequente vittima di isolamento e pregiudizi, che hanno un impatto negativo sulla vita di tutti i giorni, sulle prospettive lavorative e sul benessere psicologico. C’è da considerare inoltre che mancano investimenti adeguati nella salute mentale rispetto al budget complessivo utilizzato per la sanità".

Per questi motivi L’Alba organizza il 10 ottobre a Pisa una marcia per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della salute mentale. La marcia partirà da piazza Garibaldi alle 10 del mattino seguendo questo percorso: borgo Stretto, borgo Largo, via Ulisse Dini, piazza dei Cavalieri, via Corsica, via dei Mille, via Santa Maria, piazza dei Miracoli.

Dopo la marcia ci sarà un pranzo solidale al Circolo L’Alba in via delle Belle Torri 8.

Nel pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30 si terrà il primo evento aperto del progetto toscano 'Dalla marginalità sociale alla cittadinanza attiva: auto aiuto e recovery' per il rafforzamento delle buone pratiche di riabilitazione orientate alla recovery e all’empowerment nella salute mentale. Si parlerà di auto aiuto, ruolo dell’ESP (esperto per esperienza) nel supporto fra pari nella salute mentale.

Il progetto prevede l’organizzazione di dodici eventi in tutte le città toscane con la collaborazione delle associazioni locali.

Per l’occasione, i giorni 9-10-11 il Comune di Pisa illuminerà di verde Logge di Banchi.