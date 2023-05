Giornata mondiale senza tabacco: le iniziative in Aoup

Anche quest’anno l’Aoup ricorda la Giornata mondiale senza tabacco celebrata ogni 31 maggio dall’Oms-Organizzazione mondiale della sanità (World No Tabacco Day), sottolineando l’importanza della disassuefazione dal fumo e rilanciando le iniziative di sensibilizzazione messe in campo negli anni per invitare pazienti, visitatori dell’ospedale e dipendenti a smettere quanto prima di fumare per prevenire la serie di malattie correlate al fumo attivo e passivo.

Ricordando che in ospedale è vietato fumare, sia nei luoghi chiusi sia negli spazi all’aperto (esclusi i parcheggi) - ci sono cartelli e striscioni ovunque a ricordarlo, pena sanzioni pecuniarie anche per chi getta mozziconi a terra - quest’anno è stato promosso un corso aziendale dal titolo 'Fumo e nuovi prodotti del tabacco: tra regolamenti e possibilità di intervento clinico per la cessazione'.

L’evento formativo è rivolto a tutti i dipendenti e si terrà il 6 giugno al presidio ospedaliero di Cisanello (Aula piano terra Dipartimento cardio-toraco-vascolare, dalle 8.15 alle 13). Si parlerà di quanto si fuma in Italia e in Aoup, delle relative normative sul divieto di fumo, dei nuovi prodotti del tabacco e dei danni alla salute, del perché si fuma e di come si possa smettere, anche con l’aiuto del counselling.

In Aoup da sempre è attivo il Centro per lo studio ed il trattamento del tabagismo (Cest) - Unità operativa Pneumologia, diretta dalla professoressa Laura Carrozzi - cui si accede telefonando allo 050.996467 o al Cup (050.995995), dove è possibile intraprendere il percorso di disassuefazione dalla dipendenza da fumo di tabacco con terapie farmacologiche e counselling comportamentale, coordinato dallo pneumologo Francesco Pistelli e dalla psicologa Valentina Bessi.

L’ospedale è infatti luogo di cura ma anche di prevenzione e promozione della salute e la cessazione dal fumo è una delle prime azioni da intraprendere in questa direzione.

Quest’anno il tema scelto dall’Oms-Organizzazione mondiale della sanità è: 'Abbiamo bisogno di cibo, non di tabacco', per sottolineare come sia diventato ormai un imperativo per la salvaguardia della salute del pianeta sostenere i governi di tutti i Paesi, soprattutto quelli a basso reddito, nell’incentivare gli agricoltori impiegati nel settore a convertire le loro piantagioni in colture alimentari visto che il tabacco, oltre a danneggiare la salute, provoca depauperamento delle risorse idriche già scarse, disboscamento e produzione di combustibile per l’essiccazione delle foglie.

Sul sito dell’Istituto superiore di sanità https://smettodifumare.iss.it/ it/ si trovano tutte le informazioni oltre a un numero verde contro il fumo: 800 554088 e una Guida per smettere di fumare.

Si segnala inoltre l’iniziativa 'Tobacco Free Europe' per ottenere la prima generazione europea libera dal tabacco entro il 2030 (stop vendita di prodotti con tabacco/nicotina per i nati dopo il 2010 e divieto di fumo anche all’esterno per tutelare l’ambiente da fumo e mozziconi). C’è tempo fino al 16 gennaio 2024 per raccogliere 1 milione di firme in tutta l’Unione Europea. Si può firmare qui: https://eci.ec.europa.eu/029/ public/#/screen/home oppure, scaricando i volantini allegati, basta inquadrare il QR code per aprire la pagina e firmare l’appello.