Giornata mondiale senza tabacco: fumatori in aumento dopo il Covid

Il 31 maggio l’Oms, Organizzazione mondiale della sanità, celebra la Giornata mondiale senza tabacco - World no tobacco day. E' l’occasione per ricordare che il consumo di tabacco (tabagismo) è la seconda causa di morte nel mondo e soprattutto la principale causa di decessi evitabili: ogni anno quasi 6 milioni di persone muoiono a causa del tabagismo, e di loro oltre 600mila erano non fumatori esposti al fumo passivo.

Il tema proposto dall’Oms per il 2022 è focalizzato sull'impatto del tabacco sul pianeta: dalla coltivazione, alla produzione, alla distribuzione e ai rifiuti. Anche in Aoup, oltre al divieto di fumo, che vige su tutta l’area ospedaliera ad esclusione dei parcheggi esterni, si ricorda che disperdere mozziconi dei prodotti da fumo nell’ambiente è vietato dalla legge e sanzionabile con una multa da 60 a 300 euro (fino al reato penale per getto pericoloso di cose) ma, soprattutto, è un gesto di grande inciviltà a danno di tutti perché è causa di incendio e di inquinamento, comportando anche un notevole impegno economico per la pulizia degli spazi comuni dell’area ospedaliera e dell’impianto fognario.

L’Iss-Istituto superiore di sanità evidenzia come, dopo un lungo periodo di stagnazione, quest’anno si assiste a un incremento di oltre 2 punti percentuali nella prevalenza di fumatori e fumatrici in Italia; dal 22% nel 2019 in era pre-pandemica al 24.2% di quest’anno. Il Centro antifumo della Pneumologia dell’Aoup rinnova l’invito a smettere di fumare seguendo il programma di aiuto che si basa su terapie farmacologiche unite a un counselling di tipo comportamentale. Al Centro si accede telefonando allo 050.996467 o al Cup (050.995995).

Il 31 maggio è possibile recarsi direttamente nei centri antifumo della Asl Toscana nord ovest per una visita valutativa gratuita.

Ser.D Apuane

Responsabile Maurizio Varese

Sede di Via Carriona, 241/B Carrara

Telefono 0585 655195

Ser.D Zona Distretto Lunigiana

Responsabile Carolina Bianchi

Sede Quartiere Gobetti Aulla

Telefono 0187 423421

Ser.D Zona Distretto Valle del Serchio

Responsabile Alfiero Arena

Sede Via IV Novembre 10 Gallicano

Telefono 0583 729473

Ser.D Pontedera

Responsabile Daniela Scaramelli

Sede Via Fleming 1 Pontedera

Telefono 0587 273731

Ser.D Volterra

Responsabile Valerio Cellesi

Sede Borgo San Lazzaro 5 Volterra

Telefono 0588 91870

Ser.D Zona Distretto Elbana

Responsabile Rossella Mazzoni

Sede Via Garibaldi 1 Portoferraio

Telefono 0565 930871

Ser.D Zona Distretto Versilia

Responsabile Guido Intaschi

Sede Via della Gronda14 Viareggio

Telefono 0584 6056620