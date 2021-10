Giornata mondiale per la salute delle ossa: in Aoup video informativi con gli specialisti

In occasione della Giornata mondiale per la salute delle ossa, promossa da Fondazione Onda negli ospedali che aderiscono al network dei Bollini rosa, in Aoup sono stati realizzati video divulgativi sui vari aspetti che riguardano la fragilità ossea, dai fattori di rischio alle conseguenze, con il contributo di vari specialisti (ginecologo, reumatologo, ortopedico, geriatra) che illustrano prevenzione, diagnosi e cura per le varie fasce d’età.

Si calcola che in Italia il 23% delle donne oltre i 40 anni e il 14% degli uomini con più di 60 anni siano affetti da osteoporosi, che colpisce circa 5.000.000 di italiani, di cui l’80% sono donne in post menopausa, e questi numeri sono in continua crescita.

Si tratta di una condizione silente e asintomatica di deterioramento dell’architettura ossea e di riduzione della massa minerale, con conseguente aumento della fragilità dell’osso e maggior rischio di fratture spontanee o a seguito di traumi di minima entità. Sebbene insidiosa, l’osteoporosi può essere facilmente diagnosticata attraverso esami strumentali che misurano la densità minerale ossea e soprattutto può essere prevenuta.

I video dei professionisti Aoup (il professore Tommaso Simoncini, ginecologo; il dottor Maurizio Mazzantini, reumatologo; la dottoressa Vanna Bottai, ortopedico e il dottor Simone Paterni, geriatra) sono disponibili su YouTube ai seguenti link:

Tommaso Simoncini / Menopausa e osteoporosi

Maurizio Mazzantini / La prevenzione fondamentale dell'osteoporosi: Calcio e Vitamina D

Vanna Bottai / Le fratture scheletriche da osteoporosi

Simone Paterni / Percorso ortogeriatrico nella paziente con frattura da fragilità

La playlist completa Menopausa e osteoporosi