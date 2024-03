Glaucoma. Il problema è che non vedi il problema. Giornata di screening gratuiti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS di Pisa, in collaborazione con la UO Oculistica Universitaria, l'Azienda Ospedaliera Pisana e IAPB nazionale e grazie al patrocinio del Comune di Pisa e della Società della Salute Pisana, organizza una giornata di screening oculistici gratuiti in occasione della settimana mondiale del glaucoma. Il 12 marzo, dalle 10 alle 18, in Piazza XX settembre (ossia la piazza antistante i banchi e la sede del comune di Pisa), un camper attrezzato con strumenti diagnostici, messo a disposizione da IAPB ONLUS Toscana, sarà fruibile da tutti i cittadini che vorranno sottoporsi ad un controllo oculistico. Il glaucoma è la seconda causa di cecità nel mondo e si stima che in Italia circa un milione di persone siano affette da questa malattia, ma che la metà di loro non ne sia a conoscenza; il glaucoma, infatti, non presenta sintomi se non quando la patologia giunge alla sua fase avanzata e quindi alla conseguente riduzione del campo visivo. Di fondamentale importanza risultano dunque una diagnosi precoce e gli screening periodici. Si invita la cittadinanza tutta a cogliere questa preziosa opportunità di prevenzione!