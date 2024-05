Oltre 350 studenti a lezione sulle infezioni a trasmissione sessuale

Sono oltre 350 gli studenti delle classi terze degli istituti superiori Liceo Montale e Ipsia Pacinotti di Pontedera e Iis Santoni e Iiss Galilei-Pacinotti di Pisa che hanno partecipato agli incontri del progetto 'Infezioni trasmesse sessualmente' (Its) condotti in aula dalle operatrici Asl dell’Educazione alla Salute di Pisa, Maria Colonna e Carla Colleoni.



“Il progetto - spiega Luigi Franchini, direttore Educazione e promozione alla salute Area Sud - è stato realizzato cercando di rispondere alle richieste pervenute da parte docenti sull’esigenza di sensibilizzare i propri studenti con incontri specifici. Le infezioni trasmesse sessualmente interessano, a livello mondiale, milioni di individui e in particolare i giovani tra i 15 e i 24 anni rappresentano la fascia d’età più esposta al rischio di contrarre questo tipo di malattie. Come sappiamo le infezioni possono essere presenti anche in assenza di sintomi evidenti e risulta pertanto fondamentale la diagnosi precoce per evitare possibili complicanze e la diffusione del contagio. Aumentare la consapevolezza dei rischi negli studenti permette di fornire loro strumenti utili per affrontare le esperienze affettive con la massima serenità e sicurezza”.



“Si tratta di un tema di grande rilevanza per la fascia giovanile - continua Carla Colleoni dell’Educazione alla Salute di Pisa - è stato da noi sviluppato, tenendo conto della delicata età adolescenziale e dello spirito critico del momento che vivono i ragazzi di fronte ad una questione così complessa e significativa”.