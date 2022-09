Incontro medici-pazienti per la Giornata mondiale della Leucemia Mieloide Cronica

Il 24 settembre alla Stazione Leoplda di Pisa, in Piazza Guerrazzi, dalle 9.30 alle 14 si terrà un grande evento in occasione della Giornata mondiale della Leucemia Mieloide Cronica. Si tratta da un incontro tra i pazienti toscani e i più importanti ematologi della Regione, che risponderanno a tutte le domande degli interessati.

"E’ sicuramente un grande momento per stare insieme - dicono da Ail - per essere vicini ai nostri malati condividendo così lo spirito della nostra associazione. Il convegno è totalmente gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione, che è possibile fare allo 050-552101 (lunedì-venerdì, ore 9-14) oppure al 339 4360795 (14-18). Cogliamo l’occasione per ringraziare la Società della Salute della zona Pisana, che ha messo a disposizione il parcheggio gratuito in via Saragat 24 a soli 5 minuti a piedi dalla Stazione Leopolda".