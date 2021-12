A Volterra un incontro sul Long Covid

Un incontro con i cittadini per parlare di Long Covid. Si svolgerà domani pomeriggio, 3 dicembre 2021, alle ore 17, al Ridotto del Teatro Persio Flacco di Volterra (via dei Sarti 37). L'evento ha come titolo 'Long Covid, disabilità e riabilitazione: l'impegno di Volterra nella pandemia' ed è stato concepito ed organizzato da Fondazione Volterra Ricerche in collaborazione con Auxilium Vitae, Azienda USL Toscana nord ovest e Accademia di Riuniti.

L'incontro si svolge in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità e nell'ambito della rassegna 'Autunno letterario in teatro'.

A condurre l'iniziativa saranno Sabina Sanguineti, referente sanitario dell'ospedale di Volterra, e Roberto Andreini, direttore Area medica e vicedirettore Dipartimento delle specialità mediche dell’Ausl Toscana nord ovest.

Prenderanno la parola Guido Vagheggini, presidente della Fondazione Volterra Ricerche e referente del percorso insufficienza respiratoria dell'Azienda USL Toscana nord ovest; Francesca Marzetti Moro del Dipartimento di psicologia clinica dell’Università di Pisa; Anna Zito e Giulia Montagnani, rispettivamente responsabile del Reparto di riabilitazione respiratoria e fisioterapista respiratoria di Auxilium Vitae Volterra.

Oltre ad affrontare tematiche di grande attualità insieme ai protagonisti e attraverso anche l'esperienza diretta di una paziente, l'evento sarà l'occasione per confrontarsi su temi come la costruzione di reti integrate e l'introduzione di nuove tecnologie, come la telemedicina, nella pratica medica.