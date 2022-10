Campagna di prevenzione per la lotta al tumore al seno: a Calci incontro pubblico con il dottor Ghilli

Nell’ambito di Ottobre Rosa, mese della prevenzione per la lotta ai tumori al seno, l’amministrazione comunale di Calci ha organizzato un incontro pubblico con il dottor Matteo Ghilli, medico della U.O. Senololgia dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa (Aoup). L’appuntamento è per mercoledì 26 ottobre alle ore 18 in sala consiliare 'Rino Logli' del Comune di Calci.

"Da diversi anni promuoviamo percorsi informativi e di sensibilizzazione dedicati alla prevenzione - ricorda la vicesindaca Valentina Ricotta - affinché i cittadini ne comprendano i benefici, in termini di salute e qualità della vita, e abbiano ben chiari i percorsi offerti da associazioni e strutture sanitarie pubbliche del territorio. Questo incontro con il dottor Ghilli è rivolto a tutta la cittadinanza, consapevoli che la prevenzione è fondamentale per contrastare il tumore alla mammella. Una malattia che, seppur in percentuali diverse, colpisce sia donne sia uomini, ma che in entrambi casi ha un forte impatto sulla qualità della vita delle persone che ne vengono colpite".