Estate, come evitare le infezioni in spiaggia

Siamo ormai in piena estate e le spiagge, date anche le temperature bollenti di questi giorni, sono più affollate che mai. Virus e batteri, tuttavia, non vanno in vacanza e possono mettere a dura prova il sistema immunitario, soprattutto quello dei più piccoli .

Una delle infezioni più comuni in spiaggia

Non è raro vedere sui piccoli i segni della ' Piodermite ', l'infezione batterica che colpisce i bimbi al di sotto di 10 anni. È causata da streptococchi, stafilococchi o da entrambi gli organismi. Queste infezioni batteriche colpiscono il bambino causando piccole macchie rosse e bolle sulla cute. Il problema si risolve tranquillamente rivolgendosi ad un dermatologo che interverrà con un trattamento antisettico e antibiotici per uso topico.

Come evitare il contagio

I virus e i batteri pericolosi si trovano spesso anche nella sabbia che può essere contaminata dai microrganismi delle micosi cutanee. Sdraio, lettini, passerelle, docce, bordi di piscina sono spesso il loro habitat preferito. I funghi si trasmettono sia per contatto diretto, ovvero quando la pelle contaminata tocca la pelle di una persona sana, sia per contatto indiretto tramite le superfici.

Il contagio si evita attraverso piccoli passaggi da tenere a mente: