Bagno in piscina, attenzione al cloro: cosa fare in caso di irritazione agli occhi

Sono settimane di vacanza, quelle che stanno vivendo milioni di italiani in questo periodo. Prima di tornare alla vita quotidiana di sempre, moltissime persone si stanno godendo un po' di sano e meritato relax, magari concedendosi qualche nuotata rigenerante in piscina. In questo caso, tuttavia, occorre rispettare alcune precauzioni, in quanto il cloro può provocare irritazioni gli occhi.

Bagno in piscina, le precauzioni per evitare le irritazioni

Ecco alcuni suggerimenti stilati dagli esperti di Clinica Baviera, nota azienda oftalmologica, per prevenire le irritazioni.

Applicare la crema per il contorno occhi mezz'ora prima del bagno

Prima di entrare in piscina è importante applicare la crema; l'ideale è farlo mezz'ora prima, perché il sole danneggia di più quando si è in acqua e non ci si accorge di bruciarsi, inoltre perché è fondamentale che la pelle assorba la crema e non venga subito lavata via con l'acqua. Se la crema non si assorbe completamente può facilmente penetrare negli occhi e causare irritazione, fastidio e prurito.

Fare la doccia prima e dopo essere entrati in piscina

Prima di entrare in piscina è fondamentale fare la doccia, poiché la maggior parte dei problemi agli occhi è dovuta ad agenti esterni come il sudore e la crema. Questi agenti, a contatto con il cloro, producono una sostanza chiamata cloramina che irrita la pelle e gli occhi; è fondamentale fare la doccia prima per evitare che la piscina venga contaminata da agenti esterni. È inoltre essenziale fare una doccia anche dopo il bagno, per eliminare il cloro residuo rimasto sul corpo e sul viso specialmente, in modo che non provochi problemi.

Usare gli occhialini

La prima cosa da fare quando si entra in piscina è indossare gli occhialini. È importante evitare il contatto tra l'acqua e gli occhi, cosa che può provocare infezioni oculari, e si raccomanda di non aprire gli occhi sott'acqua senza avere gli occhialini. È essenziale assicurarsi che gli occhialini siano montati e regolati correttamente, per questo bisogna sempre indossarli della misura giusta, altrimenti l'acqua può entrare. Una volta indossati, devono essere ben regolati in modo che l'acqua non entri, ma non devono essere troppo stretti o possono danneggiare gli occhi. È essenziale che siano omologati e abbiano filtri di protezione dai raggi ultravioletti. Infine, è necessario cambiarli di tanto in tanto, poiché gli elastici si deteriorano.

Non schizzarsi

Quando si entra in acqua, è importante non schizzarsi: spesso, invece, i bambini, e non solo, giocano a farlo e ciò rappresenta uno dei motivi principali per cui l'acqua finisce negli occhi. Quasi ogni volta che si entra in piscina con l'intenzione di nuotare si indossano gli occhialini, ma la stragrande maggioranza delle irritazioni oculari è dovuta a schizzi che si verificano in brevi nuotate quando si pensa che gli occhialini non siano necessari; bisogna cercare di evitare queste situazioni, non schizzarsi e indossare sempre gli occhialini.

Non indossare le lenti a contatto in acqua

È importante non indossare le lenti a contatto quando si va in piscina, perché il loro uso in acqua può essere dannoso per la salute della vista. Le lenti a contatto possono fungere da serbatoio per virus e batteri. L'acanthamoeba, ad esempio, è un parassita dell'acqua che può attaccarsi alle lenti a contatto e danneggiare gli occhi, causando congiuntiviti, cheratiti o problemi oculari ancora più gravi. Un'alternativa alle lenti a contatto in acqua possono essere gli occhialini subacquei con prescrizione medica, che facilitano la visione in acqua ma non danneggiano la salute della vista come le lenti a contatto.

Preparare un asciugamano a bordo vasca

È consigliabile lasciare sempre un asciugamano vicino alla piscina. Quando si entra in acqua, a volte non è possibile evitare che il cloro finisca negli occhi, anche con gli occhialini. Avere un asciugamano a portata di mano è molto utile: asciugarli all’istante appena si esce o al bisogno può aiutare a evitare irritazioni agli occhi.

Non fare il bagno con il trucco

L'ideale è non fare il bagno con il trucco, perché le particelle possono entrare negli occhi e causare irritazioni; ma ci sono persone che hanno "bisogno" di truccarsi per sentirsi bene, in quel caso è consigliabile usare un trucco waterproof che resista all'acqua e non danneggi gli occhi.

Cosa fare in caso di irritazione

Queste le cose da fare in caso di irritazione: