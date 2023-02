Latti artificiali per l'infanzia: dallo studio con ricercatori Aoup invito alla cautela

Secondo una ricerca internazionale pubblicata sul prestigioso 'The British Medical Journal', in cui figura anche un gruppo pisano, molte delle indicazioni circa i benefici dei vari latti artificiali sulla salute dei bambini utilizzate a fini pubblicitari o commerciali non sono supportate da prove scientifiche di alta qualità. Tra gli autori di questo lavoro ci sono Diego Peroni, professore ordinario e direttore dell'Unità operativa di Pediatria dell’Aoup, Pasquale Comberiati, ricercatore TD tipo b, e Sofia D’Elios, dirigente medico.

Secondo le indicazioni nutrizionali e sulla salute, diffuse in Paesi ad alto, medio e basso reddito, i latti artificiali favorirebbero meglio lo sviluppo del cervello, l’immunità e la crescita dei neonati. Si tratta di affermazioni che possono indurre l’opinione pubblica e le mamme a percepire maggiori benefici nel praticare l’allattamento artificiale rispetto all’allattamento al seno, e di conseguenza limitare la diffusione di questa pratica, i cui benefici sono noti in disciplina. In particolare i ricercatori affermano che "manca ancora trasparenza", e auspicano normative più rigide "per proteggere meglio i consumatori ed evitare i danni associati al marketing aggressivo di tali prodotti". Il lavoro di ricerca è consultabile in open-access online, in inglese.