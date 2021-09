Mal di schiena, gli esercizi ed i rimedi più efficaci

Questa patologia colpisce almeno una volta nella vita circa l'80% degli italiani: vediamo come combattere e prevenire la sua comparsa

Il mal di schiena è un disturbo con il quale, prima o poi, è costretto a fare i conti un gran numero di persone. Tale patologia, causata da diversi fattori, interessa infatti almeno una volta nella vita circa l'80% degli italiani e colpisce il sistema muscolo-scheletrico di uomini e donne di ogni età.

I tipi di mal di schiena più comuni: tutti i sintomi

Il mal di schiena è una patologia che comporta dolore e infiammazione a livello del dorso e della colonna vertebrale. Anche se possono interessare qualunque zona del dorso, i tipi di mal di schiena più comuni sono:

lombalgia;

dorsalgia;

cervicalgia.

La lombalgia si caratterizza per la presenza di un dolore localizzato nella parte bassa della schiena che può irradiarsi fino agli arti inferiori coinvolgendo spesso anche il nervo sciatico. Questi i sintomi più comuni: dolore acuto nella parte bassa della schiena, rigidità, debolezza e/o intorpidimento degli arti inferiori, formicolio, intorpidimento e/o sensazione di caldo o freddo.

Per dorsalgia si intende la presenza di dolore nella regione dorsale, che può anche irradiarsi verso le aree laterali della schiena. Tra i sintomi più comuni della dorsalgia troviamo dolore acuto e pulsante nella regione laterale che si accentua in determinate posizioni, come nella rotazione o nella flessione.

La cervicalgia è una patologia molto frequente che, di solito, si manifesta con dolore e rigidità muscolare nella zona del collo, accompagnate talvolta da mal di testa intenso, vertigini, disturbi del sonno e difficoltà a svolgere le attività quotidiane.

I rimedi per il mal di schiena lombare

Il mal di schiena che interessa la zona lombare è quello ampiamente più diffuso. Per combattere e prevenire la comparsa di questo disturbo occorre rispettare alcune buone abitudini, così da ridurre il fattore di rischio associato a questa patologia. In particolare osserva questi comportamenti:

assumi una postura corretta;

riduci il tempo di utilizzo di scarpe scomode o con tacco alto;

fai sempre attività di stretching prima e dopo l'esercizio fisico;

fai regolare attività fisica per migliorare tono ed elasticità muscolare;

segui una dieta sana e varia;

utilizza sedie ergonomiche, soprattutto se svolgi un lavoro in cui devi star seduto per molto tempo;

ricorri periodicamente a impacchi caldi e a sedute di massoterapia per rilassare i muscoli e migliorare circolazione sanguigna;

esegui esercizi di rilassamento muscolare, anche localizzato, più volte al giorno.

Gli esercizi contro il mal di schiena lombare

Per combattere il mal di schiena esistono numerosi esercizi efficaci. Tra questi la ginnastica posturale, che permette di migliorare la postura e di rinforzare i muscoli in generale. Questa disciplina può essere eseguita sia a corpo libero che utilizzando piccoli attrezzi e, se praticata con regolarità, aiuta a risolvere tantissimi problemi muscolo-scheletrici.

Utile per combattere i dolori alla schiena è poi lo stretching, che, se eseguito in modo corretto e continuativo, è capace di migliorare la mobilità articolare, dare sollievo dal dolore e favorire la capillarizzazione di muscoli e tendini.

Questi gli esercizi di stretching più efficaci contro il mal di schiena:

allungamento piriforme : parti in posizione supina, fletti le ginocchia portandone una al petto e mantienila stretta con le mani per 5 o 10 secondi. Torna poi in posizione e ripeti 5 volte. Concluse le ripetizioni passa al lato opposto.

: parti in posizione supina, fletti le ginocchia portandone una al petto e mantienila stretta con le mani per 5 o 10 secondi. Torna poi in posizione e ripeti 5 volte. Concluse le ripetizioni passa al lato opposto. scarico posturale: utile soprattutto in caso di infiammazione vertebrale, parti con la schiena appoggiata a terra e poni le gambe su una sedia in modo che le ginocchia siano piegate a 90 gradi. Mantieni la posizione per almeno 10 minuti, così da rilassare i muscoli lombari e ridurre la pressione sulla colonna.

Mal di schiena, i consigli utili

In caso di frequenti dolori alla schiena, rivolgiti subito a cliniche e medici specializzati. Segui sempre una dieta varia, sana ed equilibrata, fai movimento, bevi tanto e dormi almeno 8 ore a notte: uno stile di vita sano, infatti, è l'arma migliore per prevenire tantissime patologie croniche.