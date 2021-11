Medici di famiglia a Pisa: Lami smette, in servizio la dottoressa Coluccia

L’Azienda Usl Toscana nord ovest informa che nell’ambito territoriale di Pisa, il dottor Tiziano Lami cesserà la propria attività di medico di medicina generale a partire da lunedì 6 dicembre prossimo. Sempre nell’ambito territoriale di Pisa, da lunedì 13 dicembre inizierà la propria attività la dottoressa Gaia Coluccia.

Per cambiare il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, l'Azienda USL Toscana nord ovest invita a non recarsi presso gli sportelli e a utilizzare una delle seguenti modalità alternative:

- il portale Open Toscana;

- l’App SmartSST di Regione Toscana;

- i Totem PuntoSi;

- richiesta per mail oppure attraverso l’apposito modulo on-line collegandosi al link dedicato