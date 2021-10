Olio di iperico: proprietà, controindicazioni e utilizzo

L'olio di iperico è una sostanza dalle ricche proprietà benefiche per la pelle utilizzata in ambito fitoterapico per il trattamento di diversi disturbi ed in quello cosmetico. Vediamo nel dettaglio a cosa serve, quali sono le sue principali proprietà e le sue controindicazioni.

Cos'è l'olio di iperico

L'Hypericum perforatum è una pianta appartenente alla famiglia delle Hypericaceae, nota anche con il nome di Erba di San Giovanni poiché, tradizionalmente, viene raccolta il 24 giugno, giorno dedicato a tale santo. L'olio di iperico è un oleolito ottenuto dalla macerazione dei fiori e delle parti aeree dell'Hypericum perforatum in olio vegetale (come quello di oliva, di girasole o di mandorle). Anche l'olio essenziale di iperico si ottiene dai fiori e dalle parti aeree, distillandole però in una corrente di vapore. L'olio fisso, invece, si ottiene dai semi della pianta.

L'iperico può essere usato non solo come oleolito, ma anche in compresse, capsule o tisane.

Olio di iperico, le proprietà

L'olio di iperico può vantare numerose proprietà benefiche che lo rendono perfetto per il trattamento di diversi disturbi, in particolare cutanei. Questa sostanza ha infatti proprietà:

decongestionanti;

antinfiammatorie;

cicatrizzanti;

emollienti;

antisettiche;

anestetiche;

astringenti;

purificanti;

lenitive.

Tali proprietà fanno sì che l'olio di iperico risulti un ottimo rimedio naturale nel trattamento di couperose e punture di insetto, oltre che per lenire scottature ed infiammazioni.

Olio di iperico, a cosa serve

L'olio di iperico, come detto, viene usato soprattutto in ambito fitoterapico e cosmetico per il trattamento di svariati disturbi della pelle, sia di lieve che di moderata entità. Può essere applicato e massaggiato direttamente sulla pelle per trattare pelle secca e arrossata, scottature solari, escoriazioni da freddo, ustioni di lieve entità e piccole bruciature.

Le sue proprietà cicatrizzanti, antisettiche purificanti e antinfiammatorie fanno sì che sia inoltre perfetto per favorire la guarigione di piccole ferite e piaghe, oltre che nei casi di psoriasi, screpolature, punture di insetti, infiammazioni e infezioni della pelle (arrossamento da pannolino) o gengiviti.

L'olio di iperico può essere utilizzato anche come olio da massaggio per combattere dolori articolari, contusioni, distorsioni e contratture muscolari e come prodotto cosmetico per combattere inestetismi della pelle quali rughe, macchie, smagliature e cicatrici da acne.

Controindicazioni

Al momento non sono noti particolari effetti collaterali o controindicazioni derivanti l'utilizzo dell'olio di iperico, ma poiché rende la pelle più sensibile alle radiazioni è meglio evitare l'esposizione ai raggi UV ed alle lampade abbronzanti dopo la sua applicazione.

Il suo utilizzo è inoltre controindicato in caso di ipersensibilità nota ad uno qualsiasi dei suoi componenti. Un'eventuale reazione allergica si manifesta di solito con sintomi quali arrossamento, prurito, bruciore, eruzioni cutanee ed edema.

L'uso interno di questo olio è poi controindicato negli anziani ipertesi, nelle persone con malattie cardiovascolari, in gravidanza, durante l'allattamento e nei bambini di età inferiore a 12 anni. Occorre poi cautela nella sua assunzione per via interna in concomitanza con altri farmaci, compresi quelli anticoncezionali come la pillola e l'anello vaginale, in quanto potrebbe interferire con i principi attivi contenuti in essi.