Rilassarsi con le campane tibetane: open day gratuito a Bientina

Distendere i nervi dopo un periodo stressante e complesso, abbandonandosi al suono confortante delle campane tibetane: un’esperienza comune nei paesi orientali, ma certo meno usuale a Bientina. Eppure è quella in programma per giovedì 23 marzo tramite un apposito Open Day al Centro Wellness Ginnasia di Via Marco Polo 77.



A tenerlo Luciano Besi, coach Yoga e maestro di discipline olistiche di lungo corso.

L’esperienza, gratuita per tutti coloro che si prenoteranno, si articolerà in sessioni della durata di mezz’ora, funzionali ad immergersi in un percorso sensoriale certamente fuori dal comune, al punto di rappresentare un unicum in Toscana.



La suono - terapia con campane tibetane è un antichissimo metodo di rigenerazione: è stato infatti dimostrato come la vibrazione prodotta riattivi i codici di base del Dna, eliminando gli stati di tensione ad ogni livello corporeo e stimolando l’espulsione delle tossine.



“Le campane tibetane - commenta Besi - rappresentano uno dei più potenti strumenti di rilassamento profondo esistenti. Tramite questa pratica è possibile indurre una sensazione di profondo relax, stimolare una migliore circolazione sanguigna, facilitare la digestione. Inoltre, il suono generato dalle campane riesce a rafforzare il sistema immunitario e migliora il flusso di energia di cui siamo muniti”.



Un’opportunità affascinante, che ha già raccolto un notevole interesse: Ginnasia ha ricevuto decine di prenotazioni, destinate a coprire tutto l’arco della giornata. Restano soltanto gli ultimi 5 posti disponibili: chi volesse prenotare dovrà inviare un messaggio whatsapp al numero 339 3643447 o, in alternativa, inviare una mail a info@ginnasia.it