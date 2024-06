Open day prevenzione femminile: incontri aperti alla popolazione il 19 giugno

Il 19 giugno Fondazione Onda Ets coinvolge oltre 160 Ospedali del network Bollino Rosa, fra cui l’Aoup, per promuovere la prima edizione dell’(H) Open Day prevenzione al femminile - dalla pubertà alla menopausa - offrendo gratuitamente visite, esami strumentali, colloqui, infopoint, conferenze e distribuzione di materiale dedicato nelle aree specialistiche di cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, psichiatria, senologia e urologia. L’obiettivo è promuovere, per le donne, una corretta prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi della vita, in relazione alle modificazioni ormonali che le accompagnano e le caratterizzano in modo molto specifico, impattando sulla salute e sul loro benessere psico-fisico.

Queste le iniziative in Aoup il 19 giugno all’Ospedale Santa Chiara:

- L’Unità operativa di Dermatologia (diretta da Marco Romanelli) promuoverà la salute dell’area genitale femminile. Sarà quindi possibile incontrare, a partire dalle 8, all’Edificio 11 (II piano, ambulatorio 6), i medici della struttura per colloqui individuali sulle principali patologie vulvari di interesse dermatologico, sulle malattie infiammatorie croniche che colpiscono il distretto vulvare/anale, sulla sintomatologia specifica, sulle lesioni infettive e i nevi delle mucose genitali. E’ obbligatorio prenotare (nei giorni feriali) ai numeri 050.992548-2436 (dalle 8.30 alle 17) oppure all’indirizzo info.dermopisa@gmail.com (specialisti di riferimento: Marco Romanelli, Valentina Dini, Flavia Manzo Margiotta)

- Nell’Unità operativa di Psichiatria 2 (diretta da Giulio Perugi), all’Edificio 5 (piano terra – Ambulatorio di psicopatologia nei cicli vitali della donna) dalle 10 in poi saranno offerte visite psichiatriche gratuite, consulenze e valutazioni specialistiche su ansia, depressione, insonnia. Prenotazioni al numero: 050.992965 (specialista di riferimento: Laura Palagini).

- Al Centro senologico (diretto da Manuela Roncella), all’Edificio 6, alle 16.30 incontro con i professionisti dal titolo: 'Proteggi il tuo futuro: giornata di sensibilizzazione sul tumore al seno' nel corso del quale verranno illustrate le tecniche di autopalpazione, l’importanza della prevenzione, lo stato dell’arte sulla cura della malattia, il percorso assistenziale e di presa in carico globale, anche dal punto di vista psicologico, da parte di tutto lo staff del Centro senologico. E’ necessario prenotare al numero 050.993527 oppure scrivendo una email a: eventisenologia@ao-pisa. toscana.it (specialisti di riferimento: Manuela Roncella, Maria Cristina Cossu, Valeria Cammilleri).

Le iniziative in Aoup sono coordinate dalla referente aziendale dei Bollini rosa Federica Marchetti.

Per l’occasione verrà distribuito negli ospedali un opuscolo divulgativo-informativo dal titolo 'Ormoni e Salute femminile', disponibile anche in formato elettronico sul sito www.fondazioneonda.it nella sezione 'Pubblicazioni'. Tutti i servizi sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it a partire dal 10 giugno.