Screening oncologici: open day negli ospedali e nei distretti

Gli screening oncologici salvano la vita, per questo è importante aderire all’invito che la ASL manda ciclicamente a chi rientra in determinate fasce d’età. Gli screening, completamente gratuiti, sono rivolti a donne e uomini: la mammografia coinvolge le donne dai 45 ai 74 anni, il pap test abbraccia la popolazione femminile tra i 25 e i 64 anni, mentre il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci riguarda entrambi i sessi di età compresa fra i 50 e i 70 anni.

L’intera giornata di lunedì 18 dicembre (dalle 8.00 alle 17.00) sarà dedicata alla cittadinanza che vorrà conoscere maggiori dettagli sugli screening. Infatti, su tutto il territorio della ASL Toscana nord ovest, verranno allestiti punti informativi dove il personale sanitario risponderà alle domande delle donne e degli uomini che vorranno saperne di più non solo sugli screening ma, vista la sua stretta correlazione con il carcinoma alla cervice uterina, anche sulla vaccinazione contro il papilloma virus.

All’Open Day del 18 dicembre parteciperanno in contemporanea le strutture ospedaliere e territoriali dell’Area Vasta nord ovest. I punti informativi verranno allestisti agli ingressi o comunque in luoghi di maggior afflusso di utenti.

Punti informativi

ASL Toscana nord ovest: ospedale Versilia; consultorio Tabarracci; ospedale di Pontedera; ospedale di Livorno; Nuovo Ospedale Apuano di Massa; ospedale di Fivizzano; ospedale di Pontremoli; ospedale San Luca di Lucca; Cittadella della salute di Campo di Marte a Lucca.

Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana: ospedale Santa Chiara - edificio 6 Centro senologico e clinica ostetrica – piano terra.

Fondazione Monasterio: ospedale del cuore di Massa; ospedale San Cataldo - CNR Pisa.

Si ricorda che coloro che nel 2023 hanno ricevuto l’invito per lo screening del colon retto potranno ritirare le provette direttamente ai punti informativi, è sufficiente mostrare la lettera d’invito.