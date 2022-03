A Pontedera un open weekend dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore prostatico

Anche l’ospedale 'Lotti' di Pontedera, il 18 e 19 marzo, aderisce all’open week-end dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore prostatico, il 19% delle malattie tumorali maschili.

“E’ importante sensibilizzare la popolazione riguardo ad una malattia che in Italia ogni anno conta circa 37.000 nuove diagnosi. Per questo - sottolinea Renato Felipetto, direttore dell’Urologia - abbiamo ritenuto giusto rispondere all’invito di Onda-Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Infatti, nel fine settimana prossimo i medici dell’urologia risponderanno a tutte le domande, curiosità e richieste dei cittadini telefonando al numero 0587-273016”.



“Ricordiamo - afferma Luca Nardi, direttore del presidio ospedaliero pontederese - che il 'Lotti' è tra le 94 strutture sanitarie che hanno ottenuto dalla Fondazione Onda il Bollino Azzurro, un riconoscimento volto ad individuare i centri che garantiscono un approccio multidisciplinare e interdisciplinare dei percorsi diagnostici e terapeutici per le persone con tumore alla prostata”.Gli obiettivi del Bollino Azzurro si possono riassumere in quattro punti qualificanti: migliorare l’accessibilità ai servizi erogati dai centri; potenziare il livello di offerta terapeutica e diagnostica; migliorare la qualità della vita delle persone con tumore alla prostata e promuovere un’informazione consapevole tra la popolazione maschile sui centri in grado di garantire una migliore presa in carico del paziente.