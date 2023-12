Papilloma virus: a Pisa vaccinazione gratuita per le donne che si sono operate

L'Unità funzionale igiene pubblica e nutrizione della Zona pisana informa che, a partire dal prossimo mese di gennaio, le donne operate per lesioni correlate ad infezioni da HPV potranno effettuare la vaccinazione anti-papillomavirus tutti i mercoledì pomeriggio non festivi, recandosi presso la sede del servizio, in galleria Gerace 14 a Pisa, dalle ore 16 alle ore 16.30, senza prenotazione. E’ necessario portare con sé la documentazione che attesta l’esecuzione dell’intervento. La vaccinazione è gratuita.