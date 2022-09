Visite screening gratuite per la cheratosi attinica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La Campagna nazionale di sensibilizzazione sulla cheratosi attinica “Segnali sulla pelle” con visite dermatologiche di screening gratuite su prenotazione fa tappa Sabato 24 Settembre presso l’AOU pisana. Promossa dalla SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse) “Segnali sulla pelle” ha l’obiettivo di promuovere la diagnosi precoce per questa malattia pre-cancerosa che non può essere sottovalutata. Le visite si svolgeranno Sabato 24 Settembre presso l’UO Dermatologia dell’AOU pisana Ospedale Santa Chiara, diretta dal Professor Marco Romanelli. Le visite sono esclusivamente su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per le prenotazioni contattare il numero 02 82900619 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,00. La Cheratosi Attinica (AK) è una lesione considerata una forma molto iniziale di carcinoma squamocellulare, che si manifesta dopo i 40 anni. Si tratta di una delle lesioni dermatologiche più frequenti in Italia: si stima che circa il 30% degli over 70 anni presenti almeno una cheratosi attinica. Le sedi anatomiche preferenziali sono quelle cronicamente fotoesposte, quali viso, orecchie, cuoio capelluto e dorso delle mani con rischio di insorgenza maggiore in uomini e donne con capelli biondi e occhi chiari. Se le lesioni non vengono trattate possono evolvere in un carcinoma squamocellulare invasivo che rappresenta il 25% di tutti i non-melanoma skin cancer ed è dotato di capacità di metastatizzare agli organi interni. L’esposizione solare eccessiva e l’uso di lampade abbronzanti sono i fattori di rischio più importanti. «Negli ultimi anni le cheratosi attiniche hanno ricevuto una maggiore attenzione nella prevenzione, diagnosi e terapia. I pazienti più a rischio – spiega il Professor Marco Romanelli - sono quelli con fototipo I e quindi cute chiara. La diagnosi è clinicamente abbastanza semplice ma le tecniche di imaging come dermatoscopia ed ecografia ad alta frequenza consentono di confermare la diagnosi e di capire il livello di complessità delle lesioni. La nostra unità operativa all’interno della Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana svolge un ambulatorio settimanale per questi pazienti ed è dotata di moderne tecnologie di diagnostica non invasiva. Le terapie consentono un rapido controllo delle lesioni che possono presentarsi in varie fasi di evoluzione. La campagna “Segnali sulla pelle” offre ai cittadini una possibilità di conoscere il nostro centro clinico e di avere tutte le informazioni necessarie sulla patologia in oggetto.» La Campagna “Segnali sulla pelle” è promossa da SIDeMaST e realizzata grazie al contributo non condizionante di PIERRE FABRE. Per ulteriori informazioni: www.segnalisullapelle.it