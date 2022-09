Al 'Polo Generazioni' di Vicopisano due open day legati a servizi per l'Alzheimer

Nuovo open day al Polo Generazioni, nel distretto socio-sanitario di Vicopisano di via dei Mezzi a Vicopisano: saranno presentati il centro di stimolazione delle autonomie e l’atelier Alzheimer. Venerdì 23 settembre, dalle 15 alle 17 l’associazione di promozione sociale La Tartaruga risponderà a chi vorrà approfondire la conoscenza di questa nuova opportunità presente nel distretto.

L'Alzheimer è una malattia neurodegenerativa a carattere progressivo che colpisce sempre più persone, non necessariamente anziane, e purtroppo le previsioni sono di un trend in aumento e di una diminuzione dell'età di insorgenza. "Tra i servizi sul nostro territorio, rivolti a persone con Alzheimer - spiega l'assessore alle Politiche Sociali, Valentina Bertini - c'è il centro di mantenimento e stimolazione autonomie che si rivolge a persone con problematiche di demenza lieve media, non necessariamente Alzheimer, residenti presso i propri domicili. Il servizio, inserito tra le cure di prossimità dell'azienda Asl, offre incontri domiciliari con personale riabilitativo specializzato al fine di conoscere la persona malata e la sua famiglia e l'inserimento in laboratori di stimolazione socio-riabilitativa, a cadenza bisettimanale, che saranno realizzati nel Polo Generazioni di Vicopisano".

"La seconda possibilità di servizio, legata a finanziamenti europei - continua Bertini - è rappresentata dagli Atelier Alzheimer che prevedono sempre la possibilità di frequentare i laboratori di stimolazione due volte a settimana. Durante l'open day del 23 settembre nel distretto socio-sanitario, a cui è davvero importante partecipare, saranno date tutte le indicazioni utili a conoscere meglio i servizi e come accedere ad essi".