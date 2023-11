Prevenzione alle Farmacie Comunali di Pontedera: diabete, vitamina D e prodotti per bambini

Le Farmacie Comunali di Pontedera, parte della rete Alliance Farmacie Comunali, annunciano per il mese di novembre il lancio di diverse nuove campagne di prevenzione per i cittadini.

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, che ha luogo il 14 novembre, ci sarà la possibilità di accedere al servizio di screening diabetologico. Tramite un questionario anamnestico e un semplice prelievo di sangue capillare, lo screening permette di misurare la quantità di emoglobina glicata nel sangue, al fine di valutare l’andamento della glicemia media negli ultimi 2-3 mesi. Il check up è infatti un importante strumento di supporto nel controllo delle patologie diabetiche e di aiuto per monitorare il rischio di un loro sviluppo.

Seguirà la Giornata della Vitamina D, che darà la possibilità di effettuare un test di misurazione dei livelli di Vitamina D in campioni di sangue capillare. L’analisi permetterà di valutare se il livello è sufficiente, insufficiente, carente o in eccesso.

Dal 17 al 24 novembre le farmacie del Gruppo aderiranno all’iniziativa 'In farmacia per i bambini' in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava – NPGH Italia Onlus. La campagna di sensibilizzazione sarà finalizzata alla raccolta di medicinali pediatrici da banco, alimenti per l’infanzia, biberon, pannolini e altri prodotti babycare, per bambini in povertà sanitaria.

Inoltre, si ricorda che le Farmacie Comunali appartenenti al Gruppo Alliance Farmacie Comunali aderiscono al Trimestre antinflazione. L’iniziativa, promossa dal Ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit), garantisce ai consumatori prezzi calmierati su alcuni beni di prima necessità. Il Gruppo ha deciso quindi che i prodotti a marchio proprio dedicati a igiene e cura della persona e quelli per la prima infanzia saranno sottoposti a calmieramento fino al 31 dicembre.