Disturbi dell'alimentazione: insegnanti delle scuole primarie a lezione per individuare criticità

Mercoledì 8 marzo prenderà avvio, nella sala convegni dell’Unione Valdera, il primo corso sui Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione rivolto alle insegnanti delle scuole primarie della zona educativa Valdera, promosso dal Dipartimento di Prevenzione, della Usl Toscana Nord Ovest- servizio di Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Valdera e Alta Val di Cecina, in collaborazione con la Conferenza Educativa della Valdera, la Rete delle Scuole 'Costellazioni' e la Scuola Polo per la Formazione ITGC Fermi di Pontedera.

"I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione - spiega il dottor Piero Cibeca, responsabile del servizio IPN zona VD-AVC - sono aumentati nella loro gravità e incidenza dopo il periodo pandemico, che ha determinato non solo un aumento dei casi ma una sempre maggiore precocità nella loro insorgenza. La ricerca e le indicazioni ministeriali sottolineano sempre più l’importanza di una diagnosi e di un intervento precoci, come elementi determinanti nella risoluzione del disturbo. Abbiamo quindi sviluppato un progetto pilota per la costituzione di un gruppo di insegnanti 'sentinella', adeguatamente formati per l’individuazione di quelle stigmati tipiche della malattia e per la segnalazione, fin dalla scuola primaria, della possibile insorgenza del disturbo, al fine consentire l’attivazione di interventi tempestivi ed efficaci".

“Questo percorso di formazione - aggiunge Arianna Cecchini, presidente della Conferenza Zonale dell’educazione e istruzione della Zona Valdera - rientra in un macro-progetto di Medicina Scolastica che sta avendo attuazione nel nostro territorio, grazie ad una importante sinergia fra il Dipartimento di Prevenzione e la Conferenza Zonale dell’educazione e istruzione della Zona Valdera. Il percorso formativo rappresenta un progetto pilota, che verrà implementato nel prossimo anno scolastico, grazie alla collaborazione con l’ITCG Fermi di Pontedera, scuola polo per la formazione, e la rete delle Scuole 'Costellazioni', prevedendo anche la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con lo scopo di incidere sempre di più sulla possibilità di diagnosi precoci e di interventi risolutivi, su un problema che sta avendo una incidenza sempre maggiore”.