Pulire il ventilatore, i migliori rimedi naturali

Oltre al condizionatore, apparecchio indispensabile per trovare un po' di sollievo dal caldo estivo all'interno delle mura domestiche è il ventilatore. Questo necessita tuttavia di una pulizia costante, in quanto al suo interno possono accumularsi polvere, sporco e batteri che, diffusi nell'aria, possono essere potenzialmente nocivi per la salute.

Pulire il ventilatore con rimedi naturali

Prima di passare alla pulizia vera e propria, è necessario scollegare il ventilatore dalla corrente, così da evitare spiacevoli incidenti. A questo punto possiamo procedere a smontare le varie parti. I ventilatori tradizionali, di solito, sono dotati di due griglie, una anteriore e una posteriore, fissate tra loro da una o due viti, che si dovrebbero trovare nella parte alta e nella parte bassa del ventilatore. Utilizza quindi un cacciavite per svitare le viti della griglia metallica, poi stacca delicatamente l'elica del ventilatore, così che sarà più semplice da lavare, e procedi con la sua pulizia.

Passa prima un panno in microfibra o uno spolverino cattura-polvere per eliminare lo sporco e la polvere superficiali, poi utilizza un panno inumidito con acqua e aceto bianco per pulire la griglia, l'elica, i pulsanti, e tutte le altre parti del ventilatore, evitando però i cavi e la spina. È necessario che il panno sia solo leggermente inumidito e non bagnato, in quanto altrimenti c'è il rischio che rilasci eccessiva acqua sul ventilatore danneggiandolo. Dopo aver pulito l'intero ventilatore, passa un panno pulito per asciugare e concludi rimontando il tutto.

Puoi sostituire l'aceto con del sapone di Marsiglia o con succo di limone e bicarbonato. Se si vuole eliminare l'odore forte dell'aceto si possono usare degli oli essenziali, come ad esempio quelli di eucalipto o di lavanda.

Per ciò che riguarda i ventilatori da soffitto la procedura di pulizia è invece leggermente diversa. Stacca sempre la corrente elettrica prima di pulire il ventilatore, poi utilizza uno spolverino in microfibra con prolunga telescopica, che renderà più facile eliminare polvere e sporco superficiali. In caso di sporco ostinato, utilizza un panno umido per pulirlo e uno pulito per asciugarlo.