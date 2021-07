Come combattere il caldo senza aria condizionata: i trucchi da provare

I consigli per trovare un po' di refrigerio a costo zero

Le estati, negli ultimi anni, si sono fatte sempre più afose, costrigendoci spesso a passare notti in bianco. Per trovare un po' di refrigerio non occorre necessariamente installare un impianto di aria condizionata, che consuma un enorme quantità di energia aumentando inoltre la produzione di gas serra, ricorrendo al contrario a soluzioni più semplici e dal risultato garantito.

I ventilatori da soffitto

L'alternativa più pratica ed economica all'aria condizionata è rappresentata dai ventilatori da soffitto, che permettono di risparmiare fino al 40% di energia in estate. Se dotato della funzione di inversione della rotazione del motore, questo apparecchio può essere utilizzato anche durante la stagione invernale.

Le tende

Per combattere il caldo estivo possiamo utilizzare tende di colore chiaro da mettere alle finestre. La temperatura interna, infatti, può aumentare tra il 65% e il 77%, a seconda dell'esposizione a causa della quantità di sole che entra dalle finestre.

Porte e finestre chiuse

Durante il giorno il caldo entra dalle finestre: ecco quindi che è consigliabile tenere chiuse le persiane per mantenere fresco l'ambiente. Se la temperatura esterna tende a diminuire in serata, apri le finestre di casa per creare corrente, ma ricorda di richiuderle al mattino, prima che l'aria si scaldi nuovamente. Con questo facile trucco, potrai riuscire ad abbassare la temperatura interna di qualche grado, soprattutto se l'esposizione di casa è verso sud/ovest.

Per mantenere l'aria fresca all'interno di casa, è poi opportuno tenere le porte chiuse tra una stanza e l'altra durante il giorno aprendole soltanto prima di andare a dormire, in modo che il fresco possa circolare tra gli ambienti.

Spegni gli apparecchi elettronici

Gli apparecchi elettronici come computer e tv sprigionano calore. Quando non vengono utilizzati, quindi, devono essere spenti. Anche le lampadine contribuiscono a scaldare l'ambiente: meglio quindi optare per delle lampadine fluorescenti compatte, che riscaldano molto meno rispetto a quelle a incandescenza.

Il trucco del ghiaccio

Se utilizzi il ventilatore ma l'aria non è abbastanza fresca puoi ricorrere a questo stratagemma facile e veloce: prendi una ciotola abbastanza capiente e riempila di ghiaccio, poi posizionala davanti alla ventola. Così facendo, il vapore freddo del ghiaccio si unirà all'aria e verrà diffuso dal ventilatore in tutto l'ambiente.

La temperatura del corpo

Per trovare un po' di sollievo dal caldo estivo è necessario prendersi cura anche della temperatura del proprio corpo. Si consiglia quindi di bere molte bevande fresche e leggere, mangiare tanta frutta e alimenti ad alto contenuto di umidità, applicare un panno bagnato su polsi e collo ed indossare vestiti leggeri. Anche una bella doccia fredda prima di andare a dormire aiuta ad abbassare la temperatura corporea.

Dormi al fresco

A letto si consiglia di utlizzare lenzuola di cotone leggero, che tendono a rimanere più fresche rispetto ai tessuti sintetici. Da provare poi i cuscini imbottiti con grano saraceno, capaci di far passare l'aria senza trattenere il calore del corpo.

Nelle notti più afose, potete provare in cuscino refrigerante da mettere sotto la testa e tieni al fresco i piedi: uno stratagemma molto utile è quello di ricorrere a una bottiglia d'acqua fatta raffreddare in freezer, da avvolgere intorno a un panno sottile.

Sfrutta gli spazi esterni

Chi ha un giardino o un terrazzo può piantare degli alberi o far crescere delle piante rampicanti, come viti o edere, sui muri esterni, così da sfruttare l'ombra e ridurre la temperatura interna.

In particolare, le piante rampicanti sono un'ottima soluzione sia perché crescono rapidamente, sia perché creano una sorta di "cuscinetto" termico capace di ridurre le temperature massime di una casa fino al 50% ma anche di ridurre l'impatto di vento e gelo in inverno.