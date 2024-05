Alla Casa di Cura San Rossore arriva la risonanza magnetica di ultima generazione

La Casa di Cura San Rossore di Pisa ha installato nella propria struttura MAGNETOM Sola 1.5T, top di gamma e ultima generazione di risonanza magnetica (RM) dotata di Intelligenza Artificiale.

L'installazione di MAGNETOM Sola 1.5T a San Rossore rappresenta anche un traguardo importante nel panorama sanitario regionale e nazionale. Questa innovativa e avveniristica stazione biomedica è, infatti, l’unica presente in Toscana ed è tra le poche in Italia.

L’utilizzo dell’AI in campo medico, qui in particolare in quello diagnostico, presenta considerevoli e significativi vantaggi per il paziente e per il medico. Il paziente che si sottopone a questo tipo di RM vede dimezzare i tempi di permanenza nella macchina, entra in uno spazio più ampio e non è sottoposto al rumore tipico della RM tradizionale, anzi, può addirittura ascoltare la musica durante l’esame. Ciò significa che l’effettuazione dell’esame, che è quasi sempre accompagnato da una sensazione di ansia e disagio nel paziente, qui è rilassato, confortevole e molto veloce.

Da un punto di vista medico, la nuova apparecchiatura consente di eseguire gli esami di risonanza magnetica per tutti gli ambiti diagnostici: neurologia, cardiologia, otorinolaringoiatria, oncologia, ortopedia, senologia, gastroenterologia, urologia, etc. E consente, altresì, di eseguire tutti gli esami per ogni settore del corpo umano, dai più tradizionali, quali quelli articolari e neurologici, a quelli decisamente più complessi e laboriosi riguardanti il cuore, il seno, gli organi dell’addome superiore e inferiore tra cui prostata e vescica ed apparato circolatorio.

MAGNETOM Sola 1.5T è una risonanza ad 'alto campo', che consente, inoltre, l’effettuazione dell’esame 'Total Body', ovvero la scansione dalla testa ai piedi, senza riposizionamento del paziente, in soli 25 minuti. In pratica consente di effettuare un piccolo check-up in brevissimo tempo. Sempre in termini di tempo la nuova macchina il paziente può effettuare un esame in soli dieci minuti.