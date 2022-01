Salute e benessere femminile, il calendario mensile per prendersi cura di sé

La salute, secondo un'indagine svolta dall'Osservatorio Onda, è l'obiettivo più importante della vita delle donne: il 69% delle intervistate, infatti, la cita come priorità e due su tre vorrebbero fare di più per migliorarla. Un suggerimento per monitorarne ogni aspetto viene da Alessandra Belli, Woman Empowering Coach di Intimina, marchio per la salute del benessere femminile, che invita fin da subito a bloccare l'agenda con un buon proposito "doppio": un check-up medico seguito da una giusta auto-ricompensa: "Molto spesso - afferma - mi capita di parlare con donne che rincorrono il loro tempo, o meglio, il tempo da dedicare a loro stesse per poi accorgersi, spesso troppo tardi, di non avere più risorse fisiche e mentali. Moltissime donne, infatti, non mettono il loro benessere in cima alla scala delle priorità, dove, invece, spesso troviamo il benessere dei loro cari".

"Raccontano di stare bene quando stanno bene gli altri – continua - ma poi, si trovano a dover accettare il fatto di aver esaurito tutte le energie e la fatica. E la trascuratezza accumulata negli anni lascia strascichi spesso irreversibili o che si restaurano a fatica. Quello che segue è solo un esempio di alcuni "regali" che possono essere ripetuti durante l'anno. Se serve addolcire la pillola per un controllo medico che altrimenti non faresti, facciamolo e soprattutto pianifichiamolo: le nuove esperienze non si fanno aspettare".

Il calendario della salute femminile

Gennaio - ricorre anche la Giornata contro il cancro cervicale (HPV)

Effettua un controllo ginecologo (pap-test, esami del sangue e urine).

Regalati 3 ore di massaggio (tonificante, riposante, drenante).

Febbraio – ricorre anche la Giornata contro lo spreco alimentare

Effettua una visita di controllo dal nutrizionista (consigli, alimentazione corretta).

Regalati 3 ore corso di paddle.

Marzo – ricorre anche la Giornata Mondiale della salute orale

Effettua una visita di controllo dal dentista, da abbinare magari a una pulizia dei denti.

Regalati 3 ore di corso per imparare di più sul mondo del vino, magari per scoprire una passione da sommelier.

Aprile – ricorre anche la Giornata della salute femminile

Prenota un controllo dal fisioterapista.

Regalati 3 ore per una fuga romantica.

Maggio

Effettua una visita di controllo dal medico estetico.

Regalati 3 ore di spettacolo a teatro o al cinema.

Giugno

Effettua una visita di controllo dall'oculista (occhiali, lenti a contatto).

Regalati 3 ore di mindfulness o di tecniche di rilassamento.

Luglio

Prenota un controllo dal podologo per la cura dei piedi.

Regalati 3 ore di riflessologia plantare.

Agosto

Effettua una visita controllo dal chirurgo vascolare (controllo delle vene prima di partire).

Regalati 3 ore di shopping con un personal shopper approfittando dei saldi.

Settembre – ricorre anche la Giornata Mondiale per il cuore e la Giornata del benessere sessuale

Effettua una visita di controllo dal cardiologo (un controllo al cuore dopo le vacanze).

Regalati 3 ore ad una mostra appena inaugurata.

Ottobre – ricorre anche il mese della prevenzione contro il tumore al seno e la Giornata dell'osteoporosi

Effettua una visita di controllo dal senologo (visita, ecografia e mammografia).

Regalati 3 ore di pilates.

Novembre – ricorre anche la Giornata mondale del diabete

Effettua una visita di controllo dall'ortopedico /osteopata (MOC compresa).

Regalati 3 ore di personal trainer.

Dicembre

Effettua un controllo dermatologo (nei, macchie, pruriti, secchezza).

Regalati 3 ore di SPA.