Sanità: parte dalla Provincia di Pisa la campagna nazionale di prevenzione dei tumori al seno 'Salute in Comune'

PISA, 7 MAR 2024- Una importante campagna di prevenzione dei tumori alla mammella prende il via in questi giorni in Provincia di Pisa. Si tratta del progetto nazionale "Salute in Comune" che mira a rendere capillari e gratuite le visite senologiche e dispone a bordo delle proprie unita mobili di ecografi e mammografi di ultima generazione. Il check-up gratuito è rivolto alle donne residenti o domiciliate nei Comuni coinvolti, di età tra i 35 e i 49 anni.



Una clinica mobile di ultima generazione, configurata con la dotazione strumentale idonea a questo progetto: ecografo ad alta definizione, mammografo 3D ad alta definizione con software speciale per i microseni e stazione per la refertazione, effettuata da radiologi e medici specialist, sarà a disposizione gratuita delle residenti o domiciliate nei 2 Comuni pilota dalle 9.30 del mattino sino alla tarda serata , sabato 16 marzo 2014 in Piazza Rodolfo Valli a Ponsacco e domenica 17 in Piazza Remo Bertoncini a Castelfranco di Sotto . E' possibile prenotare la visita telefonando al numero verde gratuito 800616109 . Secondo il rapporto "I numeri del cancro in Italia 2023" il carcinoma mammario è il tumore femminile più frequente, rappresentando il 30% di tutti i tumori nelle donne. Nel 2023 sono stati diagnosticati in Italia circa 55.900 nuovi tumori della mammella. La Toscana è la seconda Regione con la maggiore incidenza di tumori in Italia, con il 56% di uomini e il 65% di donne colpite. Il tumore al seno in Toscana colpisce 1 donna ogni 8.



Secondo il prof. Paolo Veronesi, autore del testo La vittoria sul cancro, " L'ecografia eseguita fin da giovani, è preziosa per rivelare tumori occulti dei quali non ci si accorge con l'autopalpazione, che se identificazioni in questa prima fase guariscono quasi nel 100% dei casi". L'inziativa è patrocinata dai Comuni di Ponsacco e Castelfranco di Sotto che hanno accolto, il progetto pilota destinato a coinvolgere Comuni in tutta Italia ,ed è finanziata dalle imprese e attività del territorio sensibili a questo progetto, che oltre a farsi carico di donare le visite gratuite ai cittadini, si pone l'obiettivo di sensibilizzare tutta la popolazione sul tema della prevenzione precoce.